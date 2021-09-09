COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

布林肯：阿富汗總統出逃前晚　仍說會決一死戰

▲阿富汗迅速淪陷，美國總統拜登怪罪當地政府領袖與軍隊繳械投降。國務卿布林肯近日受訪也透露，阿富汗總統甘尼出逃前一晚，兩人曾通電話，當時甘尼仍說自己準備決一死戰。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲阿富汗迅速淪陷，美國總統拜登怪罪當地政府領袖與軍隊繳械投降。國務卿布林肯近日受訪也透露，阿富汗總統甘尼出逃前一晚，兩人曾通電話，當時甘尼仍說自己準備決一死戰。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-09-09 08:47:24

（中央社記者徐薇婷華盛頓8日專電）阿富汗迅速淪陷，美國總統拜登怪罪當地政府領袖與軍隊繳械投降。國務卿布林肯近日受訪也透露，阿富汗總統甘尼出逃前一晚，兩人曾通電話，當時甘尼仍說自己準備決一死戰。

我是廣告 請繼續往下閱讀
民兵組織塔利班（Taliban）8月15日攻進阿富汗首都喀布爾（Kabul），甘尼（Ashraf Ghani）趕在塔利班到來前逃往阿拉伯聯合大公國，等於宣告美國扶持多年的阿富汗政權垮台。甘尼事後解釋，逃亡是要避免更多流血衝突，非為自己私利和保命。

甘尼今天也在推特發聲明指出，離開喀布爾是他人生做過最困難決定，但他相信這是拯救首都與當地600萬人民唯一方式，並否認他攜鉅款出逃。

甘尼表示，他非常遺憾自己與前任領導人的故事都以類似悲劇收場，無法確保阿富汗穩定與繁榮，「我要向阿富汗人民致歉，沒有辦法讓事情有不一樣的結局」。

甘尼雖試圖為自己出逃辯護，向阿富汗人民感性喊話，但布林肯（Antony Blinken）7日在卡達首都杜哈（Doha）接受阿富汗最大獨立電視網「黎明新聞」（Tolo News）專訪時透露，甘尼出逃前一晚兩人曾通話，當時他說自己準備好決一死戰。

布林肯強調，美方沒有協助甘尼逃亡，事前也不知道他有此計畫。他說，兩人當時在電話中討論在杜哈進行的政權轉移工作，在事情未成情況下，甘尼表示「他準備好決一死戰」。

至於甘尼是否攜鉅款出逃，布林肯指出，這點他不清楚，他只知道甘尼在非常短時間內離開阿富汗，阿國安全部隊隨之潰堤，政府也一樣。

由於阿富汗政府垮台速度比美方預期提早許多，導致美軍與相關人員撤離行動混亂不堪，迄今仍有約100名美國人滯留阿富汗，讓拜登（Joe Biden）政府飽受批評，美國國會也吹起究責聲浪。

聯邦眾、參兩院外交委員會13日和14日將相繼召開聽證會，檢討阿富汗撤軍行動，布林肯兩場聽證會都被列席作證，屆時預料將面對來自兩黨議員的尖銳拷問。（編輯：）1100909

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
你喜歡看吃播嗎？

你喜歡看吃播嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀