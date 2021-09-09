布林肯：阿富汗總統出逃前晚　仍說會決一死戰

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甘尼今天也在推特發聲明指出，離開喀布爾是他人生做過最困難決定，但他相信這是拯救首都與當地600萬人民唯一方式，並否認他攜鉅款出逃。
甘尼表示，他非常遺憾自己與前任領導人的故事都以類似悲劇收場，無法確保阿富汗穩定與繁榮，「我要向阿富汗人民致歉，沒有辦法讓事情有不一樣的結局」。
甘尼雖試圖為自己出逃辯護，向阿富汗人民感性喊話，但布林肯（Antony Blinken）7日在卡達首都杜哈（Doha）接受阿富汗最大獨立電視網「黎明新聞」（Tolo News）專訪時透露，甘尼出逃前一晚兩人曾通話，當時他說自己準備好決一死戰。
布林肯強調，美方沒有協助甘尼逃亡，事前也不知道他有此計畫。他說，兩人當時在電話中討論在杜哈進行的政權轉移工作，在事情未成情況下，甘尼表示「他準備好決一死戰」。
至於甘尼是否攜鉅款出逃，布林肯指出，這點他不清楚，他只知道甘尼在非常短時間內離開阿富汗，阿國安全部隊隨之潰堤，政府也一樣。
由於阿富汗政府垮台速度比美方預期提早許多，導致美軍與相關人員撤離行動混亂不堪，迄今仍有約100名美國人滯留阿富汗，讓拜登（Joe Biden）政府飽受批評，美國國會也吹起究責聲浪。
聯邦眾、參兩院外交委員會13日和14日將相繼召開聽證會，檢討阿富汗撤軍行動，布林肯兩場聽證會都被列席作證，屆時預料將面對來自兩黨議員的尖銳拷問。（編輯：）1100909