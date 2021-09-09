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強颱「璨樹」侵台機率提升　預估週六到下週一最接近台灣

▲中央氣象局指出，第14號颱風「璨樹」已於昨晚8時增強為強烈颱風，今（9）日凌晨2時位於鵝鑾鼻東南方1170公里的海面上。（圖/氣象局提供）
▲中央氣象局指出，第14號颱風「璨樹」已於昨晚8時增強為強烈颱風，今（9）日凌晨2時位於鵝鑾鼻東南方1170公里的海面上。（圖/氣象局提供）

記者孫唯容/綜合報導

2021-09-09 08:07:45

中央氣象局指出，第14號颱風「璨樹」已於昨晚8時增強為強烈颱風，今（9）日凌晨2時位於鵝鑾鼻東南方1170公里的海面上，以西北西轉西北的方向朝巴士海峽接近，明天進入巴士海峽後不排除比原先預期的更早北轉，從臺灣附近通過北上，目前預估週六、週日，甚至下週一會是離臺灣最近的時候。

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天氣部分，氣象局表示，各地大多為多雲到晴，中午過後各地山區及中南部近山區平地有局部短暫雷陣雨，天氣炎熱，目前針對花蓮縣、臺東縣縱谷發布高溫橙色警訊，有連續出現36度高溫的機率。

根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄指出，「璨樹」前(7)日8時才被命名，通過的海域「海洋熱含量」(OHC)高，環境「垂直風切」偏小，昨(8)日20時已增強為「強烈」，只用了36小時，為少見的極快速增強(extreme rapid intensification)颱風，也是今年至目前為止威脅台灣的「最強颱風」。

吳德榮表示，中央氣象局最新(9日2時)「路徑潛勢預測圖」顯示，「璨樹」受到「太平洋高壓」所導引，將偏西轉西北西、再朝台灣前進，接近台灣時「不確定性範圍」擴大。最新(8日20時)歐洲系集模式(ENS)50次模擬路徑亦有類似之情況，其最偏右的路徑從石垣島附近北轉，最偏左的路徑通過巴士海峽，侵襲台灣的機率提升。

吳德榮說，預估週六至下週一台灣將會受到最大的威脅，但偏左、偏右或直撲的路徑對各地帶來的風雨是不一樣的，由於有「不確定性」，持續密切觀察才是上策。

吳德榮預測，今、明（9、10日）兩天受「太平洋高壓」影響，各地晴朗炎熱，應注意防曬、防中暑；桃園以南近山區午後有局部雷陣雨，仍有局部較大雨勢的機率。今日各地氣溫：北部24至36度，中部24至35度，南部24至35度，東部23至36度。明晚受「璨樹」外圍環流影響，東半部轉有局部陣雨。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，週六(11日)至下週一(13)日，「璨樹」將帶來強風豪雨；但不同的路徑，對各地的威脅是不同的，應持續密切觀察，並注意颱風警報及短期的預報。

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