強颱「璨樹」侵台機率提升　預估週六到下週一最接近台灣

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根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄指出，「璨樹」前(7)日8時才被命名，通過的海域「海洋熱含量」(OHC)高，環境「垂直風切」偏小，昨(8)日20時已增強為「強烈」，只用了36小時，為少見的極快速增強(extreme rapid intensification)颱風，也是今年至目前為止威脅台灣的「最強颱風」。
吳德榮表示，中央氣象局最新(9日2時)「路徑潛勢預測圖」顯示，「璨樹」受到「太平洋高壓」所導引，將偏西轉西北西、再朝台灣前進，接近台灣時「不確定性範圍」擴大。最新(8日20時)歐洲系集模式(ENS)50次模擬路徑亦有類似之情況，其最偏右的路徑從石垣島附近北轉，最偏左的路徑通過巴士海峽，侵襲台灣的機率提升。
吳德榮說，預估週六至下週一台灣將會受到最大的威脅，但偏左、偏右或直撲的路徑對各地帶來的風雨是不一樣的，由於有「不確定性」，持續密切觀察才是上策。
吳德榮預測，今、明（9、10日）兩天受「太平洋高壓」影響，各地晴朗炎熱，應注意防曬、防中暑；桃園以南近山區午後有局部雷陣雨，仍有局部較大雨勢的機率。今日各地氣溫：北部24至36度，中部24至35度，南部24至35度，東部23至36度。明晚受「璨樹」外圍環流影響，東半部轉有局部陣雨。
吳德榮表示，最新模式模擬顯示，週六(11日)至下週一(13)日，「璨樹」將帶來強風豪雨；但不同的路徑，對各地的威脅是不同的，應持續密切觀察，並注意颱風警報及短期的預報。