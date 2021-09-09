促轉會：中正紀念堂擬轉型歷史公園、移除蔣介石銅像

（中央社記者賴于榛台北8日電）促轉會8日公布中正紀念堂轉型方案，預計以「反省威權歷史公園」為主軸，並移除堂體內前總統蔣介石銅像，盼兼顧轉型正義與銘記歷史刻痕，且將公共空間還給民眾。





我是廣告 請繼續往下閱讀

促進轉型正義委員會日前在委員會議確認「中正紀念堂園區轉型方案」規劃構想，代理主委葉虹靈今天說明，轉型規劃有1個構想主軸、2大轉型方向與3大處置措施。





葉虹靈表示，中正紀念堂轉型方案，預計以「反省威權歷史公園」為主軸，將園區變為歷史教育素材，除了改造威權空間，也要重構紀念敘事，而針對園區內主要威權象徵3大處置措施部分，建議大廳蔣介石銅像應予移除、堂體功能及外觀應予改造，以及園區整體崇拜軸線應予破除。





根據規劃，園區內帶有威權象徵的空間，包括牌樓、廣場、大道、角亭、堂體、銅像大廳，階梯、丹陛等都將進行調整；園區內帶有崇拜、仰望視角的路徑，也會討論如何改善。





葉虹靈說，經蒐集受難者團體與專家等多元意見後，此方案最能兼顧轉型正義與銘記歷史刻痕，也會將公共空間還給民眾，未來會有公園之實，不會徒有公園之名。





時程規劃上，葉虹靈說，今年下半年將研擬相關法案配套，例如檢討「國立中正紀念堂管理處組織法」，使其符合未來「反省威權之歷史公園」的功能需求，也會委託專業團隊就此轉型方案，以視覺化方式，研提多組規劃設計概念圖，同時持續透過多元管道促進社會對話。





葉虹靈表示，持續收攏各界對此方案的意見後，促轉會明年上半年將提出轉型方案細節，並預計在3、4月以展覽等形式公開向社會說明，5月則將依促轉條例規定，將完整方案連同任務總結報告提交行政院。





至於堂體改造後的用途規劃，葉虹靈表示，過去各界意見多元，包括成為親子活動空間、國會大廈、台北博物館群等，促轉會提出轉型方向與腹案，盼透過密切社會對話，凝聚共識。





而實際改造期程與預算部分，葉虹靈表示，這一定是長期工程，還須搭配法制配套，但特定方案出爐後，希望收攏各界意見動起來。





葉虹靈也說，未來得等堂體的改造用途確定後，「中正紀念堂」名稱才會有更名的問題，包括捷運站名與相關牽涉中正紀念堂名稱等是否更動。





此方案確定移除銅像，不拆堂體，葉虹靈表示，堂體可保留用作歷史反省之用，且堂體、牌樓、階梯等硬體被指定為古蹟，因此未來改造過程也須符合文資處理規範，屆時移除銅像時也不能影響古蹟，促轉會將與文資專家討論後續規劃。





根據中正紀念堂管理處資料，中正紀念堂園區內的「正面牌樓、民主廣場、民主大道、中正紀念堂」指定公告為國定古蹟「台灣民主紀念園區」。（編輯：黃國倫）1100908



