拆蔣介石銅像　江啟臣朱立倫批中正紀念堂轉型方案

（中央社記者劉冠廷、王承中台北8日電）促轉會公布中正紀念堂轉型方案，計畫移除堂體內前總統蔣介石銅像。國民黨主席江啟臣今天說，政府與其要拆銅像不如先下台；前新北市長朱立倫說，民進黨不但抹殺歷史，還要改變歷史。





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國民黨將於25日舉辦黨主席選舉，中常會今天邀請江啟臣、朱立倫、孫文學校總校長張亞中、前彰化縣長卓伯源等4位候選人說明參選理念，並回答中常會提問。





促轉會公布中正紀念堂轉型方案，預計以「反省威權歷史公園」為主軸，並移除堂體內前總統蔣介石銅像；江啟臣會前受訪表示，政府要反省威權應先反省自己，如果不喜歡就要拆掉，與「塔利班」有何不一樣，不喜歡就拆、炸，那不是轉型正義的宗旨。





江啟臣指出，蔡政府自己就是權威、民選獨裁，促轉會成立至今，不知有何作為，只留下一個東廠的罵名。現在要拆銅像，是在製造更多的仇恨嗎，台灣社會已被對立撕裂，政府還在做這些事，與其要拆銅像不如自己先下台。





朱立倫說，民進黨不但抹殺歷史，還要改變歷史。國民黨從保衛台灣到建設台灣，已經發生的所有國民黨在台灣的種種歷史，不能被改變，民進黨要篡改歷史，國民黨一定反對到底。





朱立倫在中常會也表示，民進黨正在改寫歷史，用文化台獨讓台灣的下一代忘記過去是誰捍衛過中華民國。上次民進黨執政時，他擔任桃園縣長，把各地遭拆除的銅像，在桃園整理成為兩蔣文化園區。





對於促轉會提出的方案，張亞中指出，根本就是政治追殺，促轉會是不公不義的組織，台灣民眾無法接受移除蔣介石銅像。





卓伯源說，政策應該要福國利民，最重要的是全民團結，做任何分裂團結、傷害人民感情的事情是最愚蠢，不道德的。（編輯：謝佳珍）1100908



