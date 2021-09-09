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「陳柏惟讓海線選民失望了！」顏寬恒宣布投入罷免活動

▲前立委顏寬恒宣布投入罷免陳柏惟，直指「陳柏惟讓海線選民失望了」。 (資料照／顏寬恒服務處提供)
▲前立委顏寬恒宣布投入罷免陳柏惟，直指「陳柏惟讓海線選民失望了」。 (資料照／顏寬恒服務處提供)

記者呂炯昌／台北報導

2021-09-09 10:28:39｜2021-09-09 10:30:13

台灣基進黨立委陳柏惟罷免案將在10月23日投票，前立委顏寬恒昨日在臉書發文痛批「陳柏惟讓海線選民失望」，指控陳柏惟只會作秀、反對採購國際疫苗等行徑，宣布以志工身份投入罷免陳柏惟活動。

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顏寬恒指出，初入政壇的陳柏惟迷失了自己，染上了許多壞習氣，所作所為有太多的政治表演，卻沒有足夠的政治智慧。他指出，陳柏惟指控海線亂丟棄疫苗，浪費寶貴資源，實際是子虛烏有，也未見陳柏惟出來有任何道歉，陳柏惟與基進黨指控罷免團體是假公民，是中共同路人，是獼猴，粗暴的言語，也未見他有任何反省。

疫苗斷缺一度造成國內新冠疫情嚴峻，顏寬恒指出，陳柏惟在立院投票反對國家擴大採購國際疫苗，反對調查「３＋１１」病毒入侵台灣樂土的真相，反對調查執政黨一級主管散佈國際疫苗假消息，反對公開直播國產疫苗審查過程；在台灣陷入三級警戒前的最後質詢，陳柏惟竟然詢問國防部長（邱國正）是否挑食？

顏寬恒更指控，在疫情期間，台中海線鄉親要的只是吃飽穿暖有疫苗可以打有紓困可以領，缺水的時候幫忙爭取，淹水的時候幫忙監督，但都沒有幫鄉親爭取，只顧開記者會指控掃地機器人竊取個資。顏寬恒宣布即日起，將以義工的身分參與罷免團體的活動，聽候鄉親差遣，不管是舉牌、包裝文宣、接聽電話、整理資料，他都願意做，只為了幫海線屯區的鄉親爭取一個尊嚴。

針對昔日對手投入罷免活動，陳柏惟諷刺地回應，之前還演的翩翩君子、說的口蜜腹劍，說的山盟海誓。他強調，作為新世代的政治人物，會繼續努力做好立委該做的工作，並把所有的政績與質詢攤開放在粉專網站，直球對抗假訊息。

對於顏寬恒宣布投入罷免陳柏惟活動，美麗島電子報董事長吳子嘉昨晚在政論節目上表示，蔡其昌和台中市長盧秀燕民調差了45％，顯示民進黨在台中已經崩盤了，找不到理想候選人出來跟盧秀燕拚，這時候再去碰陳柏惟，只會增加挫敗，他也認為這是國民黨新任主席上任後的首場重要戰役。

▲台灣基進立委陳柏惟上任一年，24日發表問政成果。（圖／台灣基進提供）
▲陳柏惟面面臨罷免危機，開始勤跑基層希望提升形象。（圖／台灣基進提供）


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