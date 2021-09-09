五倍券來了！10月8日開始消費　可用到明年4月30日

行政院今（9）日召開振興方案記者會，行政院長蘇貞昌親自上陣，說明五倍券相關規劃。蘇貞昌說，推動時程的部分，數位券可以綁信用卡、電子票證、行動支付，預計9月22日開始綁定、10月8日開始消費；紙本券9月25日可在超商預定、10月8日領取，共有15,000多家門市、10月4日可在郵局網站或電話預約，10月12日開始到郵局領取，共有1,299個據點，如此可以交叉分流。

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蘇貞昌表示，使用時間是2021年10月8日到2022年4月30日，店家兌換期間是2021年10月15日到2022年6月30日，希望五倍券讓台灣走向新的階段，帶來更大振興效果，讓大家過更好生活。

蘇貞昌說，疫情肆虐、變種病毒無所不在，在這樣的疫情中，幸好國人同胞全力配合政府規範及要求，我們相對穩定控制病毒，雖然這幾天也發生長榮機師還有幼兒園事件，但已經持續一段期間病例都是個位數。政府一方面還是不敢掉以輕心，另一方面對病毒入侵受衝擊的內需產業、服務業，還是要為員工生計如何照顧、如何振興經濟提出規劃。政府規畫提出振興五倍券，已經在今天院會中通過特別預算，要送到立法院審議。

蘇貞昌說，紓困4.0時政府發出現金1629億，共有1105萬國人受惠，對孩童家庭防疫也給予補貼，真正做到紓困發現金。台灣雖然在疫情衝擊下，國人與產業一起努力，經濟成長表現非常好，創11年來新高，上半年有8.34%經濟成長率，預估全年達5.88%。

蘇貞昌說，去年推出三倍券，中低收弱勢民眾的1000元由政府出，今年五倍券，政府替全民出，只要在2022年4月30日前出生的我國國民，還有外籍配偶、持永久居留證、外交官員證者都可以領取。

▲五倍券樣式亮相，有3種面額。（圖／行政院提供）

蘇貞昌也說，五倍券規劃200元5張、500元2張、1000元3張，政府規定店家沒有義務找零，但店家基於自己營業所為，政府都會尊重，所以國人不會因為面額問題不好使用。感謝中央銀行跟印鈔票一樣印五倍券，非常漂亮，且有11種防偽設計，從材料、紙張、油墨到內部設計，都非常用心。

蘇貞昌表示，餐飲業、市場、學費、補習費、婚宴、百貨公司、書店、演唱會、體育賽事、旅遊住宿、國內電商網購都適用；不適用的範圍則包含境外電商網購、股票、繳稅、繳罰單、行政規費、菸品、保單、國民年金、禮券、儲值等。

蘇貞昌說，本來規劃國內電商要排除，但國內電商特別提出，國人消費習慣漸有不同，小店家小攤商很多通路，疫情期間也都利用電商，國內電商願意參與政府振興大計，設立專區挺在地商家、小農，也配合免上架費、降低抽成、減免廣告費與服務費，所以最後也把國內電商納入。

蘇貞昌說，政府會設5000.gov.tw官網，民眾可以上網查看，就會一目了然，預估創造2000億效益，達到更好領、更好用、更刺激的目標。

關於防偽設計，央行總裁楊金龍表示，其實看一看、摸一摸、轉一轉就可以發現防偽設計，印製廠也會印好說明，張貼出去，另外也會做短片教導民眾辨識。

至於五倍券的特別預算部分，主計總處主計長朱澤民說，整個金額就是1600億，也就是之前在立院通過的防疫預算8400億裡面，所剩下的1600億。振興經費是1273億，五倍券則是1206億，其他各部會也是廣義的振興經費，防疫經費依照衛福部需求有189億、紓困138億。

沒有設定條件，要看疫情變化來做決定，目前就是照規劃的時程發行。