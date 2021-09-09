內幕／不滿國民黨變小綠　張亞中擁韓粉竄起、直追江啟臣

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當各界都把焦點聚焦在朱、江對決時，張亞中近期無論是在網路聲量，或是黨員討論度上，都有黑馬竄起的態勢。原本候選人陣營估計張亞中的得票率落在8至9％之間，但在黨主席電視辯論會後，張亞中的聲勢又再起，恐會衝破10%，拉近與第二名江啟臣的距離。
一名黃復興黨員幹部透露，在黃復興系統中，張亞中支持者的聲量越來越大，且不是同一批人越來越大聲，而是越來越多人表態要投張，這跟前高雄市長韓國瑜竄起的情況很相似，他都快要訊息錯亂了。
至於這些挺張的人是否都有投票權，該名幹部也說，都有投票權，是實質能影響結果的人。
另名黨內人士也以九三軍人節慶祝活動為例，江啟臣與張亞中的聲勢差超多，江啟臣的場子，台上人數幾乎是全場的3分之1，但張亞中的場子，令人有「韓粉再現」的錯覺，可見無論是朱或江在深藍支持度上都不如張亞中。
黨內人士分析，國民黨深藍支持者認為江啟臣走小綠路線而投不下去，朱立倫又背負換柱事件罵名，也不是最好的選擇，因此紛紛將希望轉移至張亞中身上。
但有黨內人士對國民黨這種情況十分憂心，也替國民黨感到悲哀，張亞中走的極端、統一路線，早就已經不是主流民意，甚至被主流民意所唾棄，但黨內竟然還有一批深藍支持者，不在意國民黨的未來，而要支持這樣的候選人。
該人士說，這任黨主席首要面對的就是2022年大選，若由張亞中擔任黨主席，等於是直接把國民黨、中華民國通通掃入歷史灰燼。
前黨務高層表示，這種情況就是「現在一時爽，全家火葬場」，呼籲黨員還是要回歸理性投票，應以政黨未來發展為首要考量。