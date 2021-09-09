公布戰鬥藍71成員名單！趙少康：無論誰當主席都願合作
中廣董事長趙少康9日召開戰鬥藍記者會，宣揚理念並公開黨籍立委、議員成員名單，包括立委賴士葆、蔣萬安、葉毓蘭、楊瓊音、呂玉玲、鄭正鈐、陳以信、林奕華、魯明哲、洪孟楷、許淑華、吳斯懷、李貴敏、孔文吉、林思銘等人，以及部分台北市議員，共31人出席記者會。
記者羅婉庭／台北報導
2021-09-09 11:32:52｜2021-09-09 12:04:19
會後趙少康也提供完整名單，有立委賴士葆、孔文吉、吳斯懷、呂玉玲、吳怡玎、李貴敏、李德維、林思銘、林奕華、洪孟楷、馬文君、徐志榮、翁重鈞、張育美、陳以信、許淑華、陳雪生、溫玉霞、楊瓊瓔、廖婉汝、葉毓蘭、鄭天財、鄭正鈐、鄭麗文、魯明哲、蔣萬安、羅明才。；台北市議員王鴻薇、徐巧芯、徐弘庭、陳炳甫、李明賢、李柏毅、張斯綱、羅智強、鍾沛君、游淑慧、侯漢廷、闕枚莎。
以及新北市議員陳明義、葉元之、林國春、陳偉杰；桃園市議員舒翠玲、朱珍瑤、梁為超、徐玉樹；台中市議員黃健豪、陳文政、張彥彤、羅廷瑋、賴義鍠、陳本添；台南市議員謝龍介、蔡育輝；高雄市議員李眉蓁、李亞築、黃香菽、蔡金晏、蔡武宏、鍾易仲、陳麗娜、邱于軒、宋立彬、陳若翠、李雅芬、陳美雅、陳玫娟、黃柏霖、黃紹庭；宜蘭縣議員林岳賢。
趙少康說，「戰鬥藍」理念起初是幾名好友討論出來，由於基層普遍認為國民黨沒有戰鬥力，沒有在野黨必備的制衡力，連制衡都做不到，談何取而代之？推出理念後，立即獲得廣大迴響，議員、立委熱烈響應。
至於外界質疑是新國民黨連線2.0，趙少康駁斥「什麼時代了！」他強調，當年是國民黨執政的強盛時期，今天淪為在野，團結都來不及，也否認自己是地下黨主席的傳言，當初有機會修改選舉辦法，但他認為沒必要。
趙少康強調，他將來會與黨中央緊密配合，無論誰擔任黨主席都願意協助，增加黨的戰鬥力，結合所有力量與朋友，只要認同理念、精神與行動的人，都將成為藍營力量。