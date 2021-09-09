高雄擠下台中　躍升2021健康城市第2名

2021《康健雜誌》「健康城市大調查」從｢社會經濟｣、｢醫療服務｣、｢健康環境｣、｢整體成果｣4大構面、19項指標，全面檢視各縣市的健康生活環境

2名的台中，躍升至第２名，和第1名的台北市只有2.8分的差距，高雄市長陳其邁今（9）日參加中芸漁港漁筏泊區興建工程動土時強調，

希望高雄能夠建構成一個健康、宜居的一個城市，會繼續努力

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2021《康健雜誌》「健康城市大調查」台北市總分和總排名再次奪冠，高雄市擠下台中進步至第2名，台中則拿下第3名；高雄市長陳其邁指出，

高雄市政府在自己上任之後的這一年，不管是在社福，或者是醫療的投資或者是建設都大幅度的增加，也包括長照機構，還有醫療服務的一些量能，以及對於中高齡長輩在醫療支出或者是社福支出的補助，另外一個部分是在社會、經濟的層面，文化、交通、治安等部分，也都有長遠的一個進步，所以高雄也在這個評分類比裡面，在各項指標也都保持領先。

陳其邁認為，高雄從去年的第3名，今年進步到第2名，希望在高雄能夠持續建構成一個健康、宜居的一個城市，不管是在環境、醫療的服務量能、品質，以及整體的居住環境的一個改善，都還會繼續的努力，事實上，今年高雄和第1名的台北市分數只差了2.8分，高雄會繼續努力，希望能夠有機會來繼續挑戰第1名。