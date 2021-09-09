五倍券10月開始消費！適用範圍、登記、領取時間一次看

我是廣告 請繼續往下閱讀

在登記及領取時間部分，數位券從9月22日起開始綁定，10月8日開始消費，為了防疫分流，政院也將超商與郵局領券做出時間區隔，超商領券從9月25日開始預訂，10月8日開始領取，民眾可以前往全國15000多家門市進行登記；郵局領券部分，10月4日起開放網站或電話預約，10月12日開始領取，預計全台共有1299個據點。

五倍券食衣住行都適用，在全國實體店家、攤商皆可使用，包括餐飲、百貨、零售、夜市、旅遊與藝文業，還有學雜費、補習費也能繳，並適用特定國內電商。不過，像是繳納信用卡費，水費、電費、罰金、勞保費、健保費、國民年金保險費，

境外電商網購、股票等，

皆不在適用範圍，為的就是讓五倍券成為「

行政院長蘇貞昌表示，本來規劃國內電商要排除，但是國人消費習慣漸有不同，國內店商

（包括momo、蝦皮、PChome、生活市集等）

特別提出優惠，且小店家、小攤商很多通路，疫情期間也都利用電商，國內電商願意設立專區挺在地商家、小農，也配合免上架費、降低抽成、減免廣告費與服務費，所以最後也把國內電商納入。

搭配五倍券振興！8種加碼券

、比賽相關等服務的店家，「

」則能能

用在藝文、音樂展演、書店、出版業、電影院等，約超過配合店家約有1萬家，「

」可以前往

休閒農業、農產消費、觀光魚市、森林育樂等10大類，「客庄券」則需用於「指定店」標章的餐廳、民宿等。

針對手工藝品、餐飲、農特產品等原民會認證店家，

「好食券」能在小吃、夜市商家消費，糕餅伴手禮等都適用，「

」可用於住宿、旅行社等，

「地方創生券」，可用於地方創生相關審查補助計畫及合作網絡。

經濟部加碼好食券，是五倍券+好食券享有5000+500元，對消費者來說好康加倍，但消費者一定要數位綁定五倍券，前400萬名還可獲得500元好食券。其他部會加碼券的相關優惠，還會再接續公布。