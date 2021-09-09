五倍券10月開始消費！適用範圍、登記、領取時間一次看

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五倍券分數位、實體方式 登記、領取時間一次看
五倍券推出「數位個人綁定」、「數位共同綁定」、「紙本預定」與「紙本預約」4種方案，其中「數位個人綁定」方面，可透過數位支付、業者網頁或APP，「數位共同綁定」與「紙本預定部分」，可透過五倍券官方網站與超商Kiosk，屆時可透過健保卡可認證資格檢核。在「紙本預約」方面，則透過中華郵政預約網頁，也可以透過身分證號碼與手機號碼，來檢核認證身份。
本次政府也著重數位部分，特別推出「數位共同綁定」，也被視為「家戶綁定」，在自己綁定的時候，可以再加入4個人，進入共同綁定的帳戶裡面一起做消費。
在登記及領取時間部分，數位券從9月22日起開始綁定，10月8日開始消費，為了防疫分流，政院也將超商與郵局領券做出時間區隔，超商領券從9月25日開始預訂，10月8日開始領取，民眾可以前往全國15000多家門市進行登記；郵局領券部分，10月4日起開放網站或電話預約，10月12日開始領取，預計全台共有1299個據點。
五倍券適用範圍 特別開放國內電商
五倍券食衣住行都適用，在全國實體店家、攤商皆可使用，包括餐飲、百貨、零售、夜市、旅遊與藝文業，還有學雜費、補習費也能繳，並適用特定國內電商。不過，像是繳納信用卡費，水費、電費、罰金、勞保費、健保費、國民年金保險費，境外電商網購、股票等，皆不在適用範圍，為的就是讓五倍券成為「限期使用的現金」，促進消費。
行政院長蘇貞昌表示，本來規劃國內電商要排除，但是國人消費習慣漸有不同，國內店商（包括momo、蝦皮、PChome、生活市集等）特別提出優惠，且小店家、小攤商很多通路，疫情期間也都利用電商，國內電商願意設立專區挺在地商家、小農，也配合免上架費、降低抽成、減免廣告費與服務費，所以最後也把國內電商納入。
搭配五倍券振興！8種加碼券一次看
去年三倍券就推出動滋券、藝fun券、農遊券、客庄券，今年再新增 i原券、好食券、國旅券、地方創生券。
「動滋券」可以使用在體育用品、比賽相關等服務的店家，「藝fun券」則能能用在藝文、音樂展演、書店、出版業、電影院等，約超過配合店家約有1萬家，「農遊券」可以前往休閒農業、農產消費、觀光魚市、森林育樂等10大類，「客庄券」則需用於「指定店」標章的餐廳、民宿等。
「 i原券」則是針對手工藝品、餐飲、農特產品等原民會認證店家，「好食券」能在小吃、夜市商家消費，糕餅伴手禮等都適用，「國旅券」可用於住宿、旅行社等，「地方創生券」，可用於地方創生相關審查補助計畫及合作網絡。
目前經濟部的好食券、國發會的地方創生券、 I原券都需要以數位綁定，並透過台灣PAY才能使用，經濟部長王美花解釋，經濟部加碼好食券，是五倍券+好食券享有5000+500元，對消費者來說好康加倍，但消費者一定要數位綁定五倍券，前400萬名還可獲得500元好食券。其他部會加碼券的相關優惠，還會再接續公布。
紙本振興券可不可以找零？
振興券面額沒有推出低於200元，能不能找零一直都是民眾關心的議題。對此，王美花特別釋疑，她說，針對找零議題，民眾不能特別要求店家找零，不過如果店家可以自行選擇，願不願意找零，希望民眾要尊重店家意願。