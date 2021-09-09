五倍券家人可共用！唐鳳：最多可5份綁定同一帳戶

行政院今（9）日上午召開記者會，公布五倍券相關施行措施。其中針對領取部分，政務委員唐鳳宣布，民眾可以透過健保系統進行「家人」註記，最多讓5份的五倍券一共25000元，在同一個帳戶內進行使用，唐鳳強調，除了讓五倍券能夠更「數位」化使用外，需要透過消費五倍券才能獲得的各部會加碼券，也能夠同步做領取。





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唐鳳表示，去年三倍券時雖然有推出「數位」綁定，但說是數位其實實際上只能綁定一位，就是自己。「今年當你綁定數位五倍券後，全家包括你自己加上最多4個人，都可以用健保卡系統共同綁定。」唐鳳說，如果5人共同綁定在同一帳號裡，就相當於有25000元可以進行消費，此外如果有在消費時合乎其他部會的加碼券資格，也會發放五份到該帳號中。





此外，去年三倍券發放後，民眾若是使用紙本的三倍券，店家能夠很容易識別出使用的票券，並且給予相應的優惠加碼；不過透過電子支付或信用卡消費，都不太能分辨是否是使用三倍券消費。唐鳳說，今年的做法會反過來，除了符合五倍券銷售資格的店家，可以透過個別的代碼或是專區讓民眾下訂單，區別一般消費外，民眾在實體店家消費時，也可以提出手機上的優惠代碼，不方便輸入的話也設計了QRcode讓業者反刷，就可以得知民眾使用的行動支付、信用卡、票券是五倍券，以及他目前使用的額度如何。





唐鳳強調，去年的三倍券官網設置的網址是「3000.gov.tw」，而今年則會是「5000.gov.tw」，下週會再召開記者會說明相關使用方式，並且在會後開放民眾進行預覽操作，並在22日開放綁定時正式啟用；此外針對其他部分的相關加碼券方案，唐鳳也表示將在之後的記者會上一併說明。



