日防衛大臣稱「台灣若出事無法置身事外！」　外交部歡迎

日本防衛大臣岸信夫日前在專訪中表示，「

」外交部今（9）日表示，

我是廣告 請繼續往下閱讀

岸信夫接受專訪時表示，台灣與日本是共享普世價值的重要友人，且台灣距離日本最南端的與那國島僅110公里，台灣若出事日本也無法置身事外，需對台灣情勢持續保持關注。對此，外交部今日舉行線上記者會，發言人歐江安表示，