日防衛大臣稱「台灣若出事無法置身事外！」　外交部歡迎

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歐江安指出，台灣與日本關係密切友好，共享自由、民主、人權及法治等基本價值觀，擁有密切經貿關係及人員往來；台灣與日本彼此是重要夥伴及珍貴朋友。我方將持續擴展、鞏固及強化台日間各領域的友好合作，共同深化台日全方位的夥伴關係。
另外，英國保守黨前黨揆鄧肯史密斯議員（Iain Duncan Smith）6日在議會質詢時促請英國政府支持台灣；首相強森（Boris Johnson）回應時強調瞭解中國與台灣之間的局勢，對英國而言，支持美國的全球領導至關重要。
外交部回應表示，樂見強森首相依循G7外長會議及領袖峰會相關聲明的重要基調，在回詢國會議員提問時強調，英國瞭解兩岸情勢目前的發展，尤其是台灣處境的困難，近日並已與美國拜登總統討論，同時英國也將持續支持美國的全球領導。英相強森的答覆充分顯示英國與其他理念相近國家一致，支持台灣的立場一貫。對於英國政府持續公開表達重視台海和平與穩定，以及英國議會對於中國不斷威脅台灣表示高度關切並提出質詢，呼籲英國政府應該全力支持台灣、鞏固台灣作為防衛民主自由前線的堅強堡壘，外交部均表達由衷感謝。
外交部指出，台灣與英國關係十分密切友好，英國政府近年來不僅支持台灣參與國際組織，鼓勵兩岸對話，更於今年擔任七大工業國集團（G7）主辦國時，先後促成於外長會議公報及領袖峰會聯合公報均強調維護台海和平穩定的重要性，鼓勵以和平方式解決兩岸議題。