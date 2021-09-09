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五倍券加好食券得數位綁定　經濟部估數位使用提升20%

▲行政院今（9）日召開五倍券振興方案，經濟部加碼好食券。經濟部長王美花強調，好食券一定要跟五倍券數位綁定，希望提升數位使用人數。（圖／行政院五倍券振興方案直播畫面）
▲行政院今（9）日召開五倍券振興方案，經濟部加碼好食券。經濟部長王美花強調，好食券一定要跟五倍券數位綁定，希望提升數位使用人數。（圖／行政院五倍券振興方案直播畫面）

記者許家禎/台北報導

2021-09-09 11:42:03｜2021-09-09 12:07:14

行政院今（9）日召開五倍券振興方案，經濟部加碼好食券，但經濟部長王美花強調，好食券一定要跟五倍券數位綁定，一方面考量疫情避免付款直接接觸，一方面也期盼數位使用、行動支付的提升。去年三倍券共181萬份使用數位券，今年五倍券王美花則希望數位券使用人數至少提升20%，來到217.2萬份。

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行政院召開五倍券振興方案，針對紙本五倍券，經濟部長王美花表示，基本上紙本不找零，找零也不是店家的義務，但是店家可以彈性決定願不願意找零，如此一來，可以鼓勵店家提出優惠方案，來增加民眾消費意願。

王美花指出，經濟部加碼好食券，是五倍券+好食券為5000+500元，對消費者來說好康加倍，但消費者一定要數位綁定五倍券，前400萬名可獲得500元好食券，可用於餐飲業、糕餅業、夜市與市場等店家。

王美花強調，這次五倍券預計提高行動支付普及率2到3倍，因為將對市場、夜市行動支付數位轉型全力推展，鼓勵店家使用行動支付，每攤補助1800元。自治會協助的部分也會發給獎勵金3000到10000元。而為了鼓勵民眾使用行動支付消費，市場夜市也會辦周周抽獎，每周抽500份價值1000元的大禮包，連抽三個月，總計將發出6000份獎品。

這次綜合電商、外送平台也加入響應，只要支持受疫情影響的在地生產小店家、在地小農、庇護工場等，就有條件納入五倍券使用範圍。電商平台（包括momo、蝦皮、PChome、生活市集等）部分設立專區與提供廣告優惠，或是減少上架費、降低手續費等。而外送平台也免上架費並提供行銷優惠措施。

關於行政費用，王美花指出比三倍券22億元更低，因為印製費一張2.7元，每張降低0.22元。兌付手續費部分，每張4.5元，等於一張減少0.5元。系統開發及簡訊費8500萬元，較上次三倍券省下1200萬元。但分裝作業收容人服務費每份提高1.5元。


※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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