五倍券加好食券得數位綁定　經濟部估數位使用提升20%

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王美花指出，經濟部加碼好食券，是五倍券+好食券為5000+500元，對消費者來說好康加倍，但消費者一定要數位綁定五倍券，前400萬名可獲得500元好食券，可用於餐飲業、糕餅業、夜市與市場等店家。
王美花強調，這次五倍券預計提高行動支付普及率2到3倍，因為將對市場、夜市行動支付數位轉型全力推展，鼓勵店家使用行動支付，每攤補助1800元。自治會協助的部分也會發給獎勵金3000到10000元。而為了鼓勵民眾使用行動支付消費，市場夜市也會辦周周抽獎，每周抽500份價值1000元的大禮包，連抽三個月，總計將發出6000份獎品。
這次綜合電商、外送平台也加入響應，只要支持受疫情影響的在地生產小店家、在地小農、庇護工場等，就有條件納入五倍券使用範圍。電商平台（包括momo、蝦皮、PChome、生活市集等）部分設立專區與提供廣告優惠，或是減少上架費、降低手續費等。而外送平台也免上架費並提供行銷優惠措施。
關於行政費用，王美花指出比三倍券22億元更低，因為印製費一張2.7元，每張降低0.22元。兌付手續費部分，每張4.5元，等於一張減少0.5元。系統開發及簡訊費8500萬元，較上次三倍券省下1200萬元。但分裝作業收容人服務費每份提高1.5元。
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