裝修工人與太太也確診 陳時中：幼兒園及社區環境採檢陰
新北幼兒園群聚感染持續擴大，其中板橋社區大樓再增1名裝修工確診，甚至與他同住在台北的太太也染疫，至於裝修工人是怎麼感染的？是接觸公共空間染疫嗎？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（9）日表示，初步資料看他是沒進到社區大樓，裝修公司要求全面採檢才驗出，而且幼兒園及社區大樓環境採檢目前都是陰性。
記者顏真真/綜合報導
2021-09-09 14:41:00
指揮中心今日公布國新增6例新冠肺炎確定病例，分別為4例本土確診，其中有1名是新北市幼兒園群聚的社區裝修公司工人確診，因居住在台北市，被匡列的太太也檢驗也是陽性，目前歸入台北市案例，但這兩例與新北社區是否有關聯還待釐清。
至於這名裝修工人是在社區大樓公共區域被感染嗎？陳時中指出根據初步資料來看，並沒有在社區裡面直接工作，是因公司進到社區裝修，公司要求全面採檢後確診。
不過，陳時中也說，裡面的詳細疫調也可能初步第一圈會有遺漏，只是目前環境檢體包括幼兒園及住宅大樓環境採檢都還是陰性。
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