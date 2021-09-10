裝修工人才是新北社區大樓感染源？羅一鈞：證據不夠

新北幼兒園群聚感染案，延燒至社區大樓，其中居住在北市文山區的裝潢工人及太太也確診，但裝修工人疫調結果反覆不定，外界甚至懷疑裝修工人才是感染源。對此，中央流行疫情指揮中心醫療應變小組副院長羅一鈞今（10）日說，裝修工人案16168的發病日9月1日，晚於同棟社區大樓的埃及家庭，「目前要說他是感染源，我想還不夠證據，基本上還是等更多檢查結果出來」。
記者顏真真/台北報導
2021-09-10 16:04:39｜2021-09-10 16:05:11
對於裝修工人疫調內容有落差，光是有無進出社區大樓就從沒進去，到進去2分鐘。指揮官陳時中表示每一個疫調在第一個時間一定會它相當不準確性，所以要再三詢問調查，有時也要搭配實聯制資訊，所以足跡一開始都不是這麼完整，慢慢一次一次就會比較完整。至於裝修工人進去社區2分鐘做什麼？指揮中心發言人莊人祥說目前知道公司叫他去那邊看，大致都在住家附近看狀況，他主要是機械組裝的工人。
此外，在抗體部分，羅一鈞則提到昨日報告已做了18例，其中包括案16145埃及家庭一家3口，IgM、IgG都是陽性，而大家關心新增的裝修工人案16168及同住太太確診，懷疑是否是Delta變異株，並與群聚相同感染來源？目前當務之急是去做基因定序。
不過，羅一鈞提到案16168發病日9月1日，晚於此樓同住的埃及家庭一家3口發病日，「目前要說他是感染源，我想還不夠證據，基本上還是等更多檢查結果出來。」
血清抗體部分，羅一鈞說現階段要驗也是可以，最主要是要先做定序，這是優先要了解，也有一些揣測他的基因定序會不會不同，可能有別的傳染鏈，但他確實在大樓這邊也有一些相關接觸，後續也會再有一些警政協尋這些資料來補強，看接觸史是否有偏差，後續想起來也會跟大家做補充。
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