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裝修工人才是新北社區大樓感染源？羅一鈞：證據不夠

▲針對新北社區大樓裝修工人及太太也確診，並被懷疑可能是感染源？中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示證據還不夠。（圖／指揮中心提供）
▲針對新北社區大樓裝修工人及太太也確診，並被懷疑可能是感染源？中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示證據還不夠。（圖／指揮中心提供）

記者顏真真/台北報導

2021-09-10 16:04:39｜2021-09-10 16:05:11

新北幼兒園群聚感染案，延燒至社區大樓，其中居住在北市文山區的裝潢工人及太太也確診，但裝修工人疫調結果反覆不定，外界甚至懷疑裝修工人才是感染源。對此，中央流行疫情指揮中心醫療應變小組副院長羅一鈞今（10）日說，裝修工人案16168的發病日9月1日，晚於同棟社區大樓的埃及家庭，「目前要說他是感染源，我想還不夠證據，基本上還是等更多檢查結果出來」。

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對於裝修工人疫調內容有落差，光是有無進出社區大樓就從沒進去，到進去2分鐘。指揮官陳時中表示每一個疫調在第一個時間一定會它相當不準確性，所以要再三詢問調查，有時也要搭配實聯制資訊，所以足跡一開始都不是這麼完整，慢慢一次一次就會比較完整。至於裝修工人進去社區2分鐘做什麼？指揮中心發言人莊人祥說目前知道公司叫他去那邊看，大致都在住家附近看狀況，他主要是機械組裝的工人。

此外，在抗體部分，羅一鈞則提到昨日報告已做了18例，其中包括案16145埃及家庭一家3口，IgM、IgG都是陽性，而大家關心新增的裝修工人案16168及同住太太確診，懷疑是否是Delta變異株，並與群聚相同感染來源？目前當務之急是去做基因定序。

不過，羅一鈞提到案16168發病日9月1日，晚於此樓同住的埃及家庭一家3口發病日，「目前要說他是感染源，我想還不夠證據，基本上還是等更多檢查結果出來。」

血清抗體部分，羅一鈞說現階段要驗也是可以，最主要是要先做定序，這是優先要了解，也有一些揣測他的基因定序會不會不同，可能有別的傳染鏈，但他確實在大樓這邊也有一些相關接觸，後續也會再有一些警政協尋這些資料來補強，看接觸史是否有偏差，後續想起來也會跟大家做補充。

▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫報，圖為新冠肺炎本土感染爆發，累計確診14563例。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫報，圖為新冠肺炎本土感染爆發，累計確診14563例。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫報，圖為新冠肺炎本土感染爆發全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫報，圖為新冠肺炎本土感染爆發全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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2021-08-13-2021-08-16
蘇揆9日表示，政府最近一波的紓困4.0已協助1105萬人次、發出1629億元現金紓困，算起來紓困人次達全國人口總數的47.02%；因此接下來推動經濟振興方案。請問你在這波本土疫情中:

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