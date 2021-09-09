新北幼兒園Delta群聚擴散 陳時中：還沒到升三級條件
國內本土疫情升溫，不僅之前的長榮航空突破性感染事件，新北也爆發幼兒園群聚，而且確診案例越來越多，為何防疫警戒不升到三級？對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中 （9）日表示，還沒有升到三級條件。至於外界建議邊境管制應從嚴，隔離天數拉長至21天、採檢5次，陳時中則說這交給專家會議討論。
記者顏真真/台北報導
2021-09-09 15:15:41
陳時中說，目前情況大家說要升三級，但還沒有到升三級的條件，桃園案例在相對可控制範圍，案16119及案16120，基本上看起來跟社區影響已是非常低，本身接觸者本身二採都還沒完全，但看起來裡面風險也低，即便未來解隔二採再有案例，對社會的影響沒有了。
陳時中說目前案16119及16120接觸者一採，已驗315人，314人採檢結果都是陰性，只有1例陽性，也就是案16122，也是案16120的小孩，在密切接觸者二部分，已採182人，有180人是陰性，還有2人檢驗中，另有15人待採。
不過，陳時中也強調，未來要升到怎麼樣？就有到達怎樣情況，該怎麼做就怎麼做。至於邊境管制該不該從嚴，有人建議隔離天數拉長至21天、採檢5次，陳時中說大家意見很多，交給專家會議討論。
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