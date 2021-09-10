越生赴台人數逐年增長！東南亞學生恐面臨的文化衝擊曝

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「越生初到台灣，生活、學習可能面臨挑戰，台灣各大專院校都具相當專業經驗，且越、台在文化、生活上有很多共同點，相信很快就能適應。她歡迎越生學成後留在台灣工作或將「台灣經驗」帶回越南。」
為了讓越南學生更好適應台灣風俗與習慣，駐胡志明市辦事處特別介紹台灣的垃圾分類和垃圾不落地政策，並提醒越生在台灣排隊時前後都要與人保持一定距離而不要緊貼著，用餐時筷子不可插在飯上面等習俗典故。
至於因COVID-19疫情導致越生無法如期趕上開學日，駐胡志明市辦事處秘書歐季曦表示，教育部推出安心就學方案，讓學生可以先註冊入學以便在越南或隔離期間遠距學習，屆時就能銜接上課程。
其實，不只是越南，馬來西亞赴臺就讀人數亦逐年增長。馬來西亞華仁中學近期就為即將到臺灣升學的孩子辦行線上前說明會，行前會由華仁中學輔導處主任，華仁中學旅臺校友會的學長姐教授即將到臺灣求學的學弟妹們如何準備，及在臺灣與馬來西亞的環境落差等議題，包括護照、新冠肺炎病毒病的疫苗注射、機票辦理和簽證辦理等等，並提醒學生必須時刻注意相關的訊息，包括檢查電郵等。
至於印尼，教育部今年公告2020年新南向國家來台人數，印尼籍學生總量同樣逐年上升，已成我國第四大境外學生來源國。從2015年招募印尼學生4394人，至2020年已來到1萬3804人。另外，印尼籍學生最喜愛台灣的工程領域科系，其次商業管理和資訊科技，來台就讀前三所學校分別為健行科大、台科大、成功大學。
台灣經濟部長王美花8日出席「2021新東協，新台商，新機會」論壇表示，我國近期檢討放寬邊境措施，以讓留學生可以進台就讀。教育部統計也顯示，新南向國家想赴台留學生持續增加，未來在台灣與新南向人才培養跟交流可建立長遠的國與國合作，加上國發會有望提出新興法規政策，吸引全球人才來台，這是經濟部相當樂見的。
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