藍綠都支持　中芸漁港漁筏泊區工程動土

為解決汕尾漁港因淤積，漁民出海作業困擾及紓解中芸漁港現有泊區水域及碼頭之擁擠情形，高雄市政府籌編經費並爭取漁業署補助，在今（9）日上午吉時，舉辦工程動土典禮，高雄市長陳其邁指出，這次不論是中央還是地方議會，不分藍綠經費都大力支持，希望能解決長久以來的問題。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-09-09 11:58:25｜2021-09-09 12:01:00
高雄市海洋局指出，林園地區沿近海漁業發達，其中芸漁港及汕尾漁港其設籍之漁船筏共約338艘，該兩漁港相距僅約2公里，由於汕尾漁港航道及港口因受高屏溪輸砂影響，港口及航道經常發生淤積，每年雖持續辦理疏浚，仍無法維持港口及航道水深，影響汕尾漁港漁船筏出海作業與進出安全，致目前汕尾漁港部分漁船筏常需暫時移泊至中芸漁港停泊，造成中芸漁港現有泊區水域及碼頭擁擠。
陳其邁表示，今天最主要是中芸漁港漁筏的擴建工程，中芸漁港漁筏泊區水域面積約為2.81公頃，希望能增加在中芸漁港裡面漁筏的停泊船位，大概有90個位置，這個部分中央漁業署補助1億8千萬，高雄也自籌經費1億8千萬，希望原來從汕尾漁港的漁筏，因為淤積問題，所以能夠在中芸漁港增加停泊的船位，當中也包括整個汕尾漁港未來的改建工程，以及中芸漁港附近的景觀平台，還有上下場的修建，配合整個林園地區中芸漁港的轉型升級，來增加服務漁民的量能，工程預定112年12月底完工。
漁業署張致盛也說，工程總預算為新台幣3億6,000萬元，漁業署補助1億8,000萬元、市府配合1億8,000萬元，今天順利動土，未來工程興建完成後，中芸漁港將有足夠水域與碼頭容納汕尾漁港暫泊之漁船筏，解決汕尾漁民因淤砂出海作業困擾，中芸漁港並得以紓解擁擠狀況，且未來中芸地區港埠資源集中化，可發揮漁港最大功能，有利林園地區漁業持續發展。