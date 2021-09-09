快訊／今日本土疫情　再添4人確診、1人死亡

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指揮中心表示，今日新增2例境外移入個案，分別為埃及籍30多歲男性(案16169)及埃及籍40多歲男性(案16170)，8月4日一同自埃及來臺，均持有搭機前3日內檢驗陰性證明且入境後採檢及檢疫期滿前採檢結果均為陰性；由於2人曾接觸確診個案，9月7日由衛生單位安排採檢，結果皆為陰性，今日再次採檢並確診(案16169之Ct值36.7，案16170之Ct值34.7)；2人相關接觸者匡列中。
指揮中心指出，今日新增1例死亡個案(案16162)，為70多歲男性，具慢性病史、無其他確診者接觸史，9月3日至9月6日期間多次因其他原因就醫(9月4日就醫快篩陰性)，9月7日因身體不適送醫，到院前無生命跡象，於同日死亡，並於9月8日確診。
指揮中心統計，截至目前國內累計2,911,463例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,894,136例排除)，其中16,062例確診，分別為1,447例境外移入，14,561例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計838例COVID-19死亡病例，其中828例本土，個案居住縣市分布為新北市411例、臺北市317例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另10例為境外移入。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。