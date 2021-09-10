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第8輪開打AZ疫苗　第8批自購45.8萬劑AZ今下午抵台　

▲指揮中心訂購AZ疫苗45.8萬劑，將於今（10）日下午抵台。（示意圖／美聯社／達志影像）
▲指揮中心訂購AZ疫苗45.8萬劑，將於今（10）日下午抵台。（示意圖／美聯社／達志影像）

記者顏真真/台北報導

2021-09-10 14:14:15｜2021-09-10 14:32:48

中央流行疫情指揮中心今（10）日表示，約45.8萬劑AstraZeneca疫苗預定於下午3時40分抵達桃園國際機場，待完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種。

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指揮中心指揮官陳時中指出，該中心在去(2020)年10月30日與台灣阿斯特捷利康公司簽署1,000萬劑COVID-19疫苗供應合約，截至目前總計到貨約372.7萬劑，分別為3月3日11.7萬劑、7月7日62.6萬劑、7月15日56萬劑、7月27日58.2萬劑、8月12日52.4萬劑、8月27日26.5萬劑、8月31日59.5萬劑，還有這次提供第八批45.8萬疫苗。

陳時中強調，這次提供的疫苗係為多劑型包裝(每瓶10人份)，需存放於2-8℃的環境，依臨床試驗每人需施打2劑，效期至110年12月31日。

▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫報，圖為新冠肺炎本土感染爆發，累計確診14563例。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫報，圖為新冠肺炎本土感染爆發，累計確診14563例。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫報，圖為新冠肺炎本土感染爆發全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫報，圖為新冠肺炎本土感染爆發全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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2021-08-13-2021-08-16
蘇揆9日表示，政府最近一波的紓困4.0已協助1105萬人次、發出1629億元現金紓困，算起來紓困人次達全國人口總數的47.02%；因此接下來推動經濟振興方案。請問你在這波本土疫情中:

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