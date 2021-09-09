塔江軍艦成軍！蔡英文：國防自主的具體成果

總統蔡英文今（9）日上午前往宜蘭主持「海軍塔江軍艦成軍暨快速布雷艇交艇典禮」時表示，塔江艦不僅更具匿蹤性、航行穩定性，也是海軍首艘具備防空能力的小型艦船，讓海軍捍衛海疆能夠如虎添翼。她並以「塔江」期許國軍如同塔瓦溪的排灣族人一般，不畏艱難，秉持著驍勇善戰的精神，戮力執行各項戰訓任務，讓國人看見守護家園的信心及信念。

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蔡英文抵達時，首先接受鳴放21響禮砲之隆重軍禮。隨後典禮開始，她見證「快速布雷艇」船模致贈儀式；並宣讀「塔江軍艦」成軍令，進行授旗、授印及呈獻船模儀式。蔡英文並於致詞後登上塔江艦，視導駕駛臺、信號甲板、戰情室及士官兵寢室。

蔡英文致詞時表示，今天是塔江軍艦成軍，以及快速布雷艇交艇的大日子。還記得去年12月中，為即將下水的塔江軍艦命名，見證了國艦國造的成就。當時曾說，這是展現我們全方位捍衛海疆的決心，也是展現臺灣國防研製的能量。

蔡英文說，在不到一年的時間，塔江軍艦達成了作戰測評、順利成軍，以及第二艘快速布雷艇交艇，這整個的進度如期、如質完成了。這樣的成績值得肯定，更證明了在國防自主的路上，不論遇到什麼樣的困難，我們都能夠一一克服。不但用具體的成果打破了所有的抹黑和質疑，塔江軍艦的優異性能也獲得國際認同，成為台灣之光。

蔡英文表示，她要謝謝海軍官兵、中科院及龍德公司的團隊同仁，長期以來為國艦國造政策努力打拚，大家都辛苦了。今天也有幾位立法委員在場，她要感謝各位委員對國防預算的審議和支持。

蔡英文說，從今天開始，塔江軍艦就要擔負起戰備任務。塔江軍艦不僅更具匿蹤性、航行穩定性，更是海軍首艘具備防空能力的小型艦船。相信有了這艘軍艦的加入，對海軍捍衛海疆的任務，更能夠如虎添翼。

蔡英文表示，她也要以「塔江」兩字來期許各位，都能如同塔瓦溪的排灣族人一般，不畏艱難，秉持著驍勇善戰的精神，戮力執行各項戰訓任務，讓國人看見中華民國國軍，守護國家、守護家園的信心和信念。

最後，蔡英文再次感謝海軍、中科院，以及所有參與國艦國造的廠商。因為有各位的努力，讓國艦國造政策，能夠不斷前行。

包括國家安全會議諮詢委員黃曙光、國軍退除役官兵輔導委員會主任委員馮世寬、國防部長邱國正、參謀總長陳寶餘、海軍司令劉志斌、宜蘭縣長林姿妙、立法委員王定宇、林淑芬、陳歐珀、國家中山科學研究院院長張忠誠及龍德造船工業股份有限公司董事長黃守真等亦出席今日活動。