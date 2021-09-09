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T1／NBA太陽最年輕出賽球員　波蘭一哥加盟台啤英熊

▲全能鋒線波蘭戰將籃波Maciej Lampe正式加盟台灣啤酒英熊隊。（圖／台啤英熊提供）
▲全能鋒線波蘭戰將籃波Maciej Lampe正式加盟台灣啤酒英熊隊。（圖／台啤英熊提供）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-09-09 12:47:41

T1台灣啤酒英熊職業籃球隊今(9)日宣佈首位洋將籃波(Maciej Lampe)簽約完成，並視疫情情況於開季前抵台。擁有波蘭一哥稱號的籃波(Maciej Lampe)，現年36歲，身高6呎11吋(約211公分)，於2003年NBA選秀中第二輪被紐約尼克隊選中後交易至鳳凰城太陽隊，以18歲的年齡刷新太陽隊史上最年輕的出賽球員紀錄，NBA職涯中也曾效力過紐奧良黃蜂隊、休士頓火箭隊，共出賽64場，平均3.4分、2.2籃板。

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離開NBA後，籃波轉戰歐洲各國並於近年征戰中國CBA吉林東北虎、深圳新世紀及青島雄鷹三隊，平均24.8分、13.4籃板、3.5助攻的全面數據，為近年CBA頂級洋將之一。

台啤英熊球團為Maciej Lampe取了籃波作為中文名，除了帶有波蘭的意味之外，也向電影「第一滴血」勇者無懼、技術高超的主角藍波致敬，期許籃波能在禁區攔下對手進攻、並誓言爭搶籃板王地位。

籃波也將在台啤英熊隊繼續選用背號30號，期許自己能展現豐富的實戰經驗，將個人特色融入台啤英熊隊本土陣容，為自己、為球迷拿到總冠軍榮耀。台啤英熊總經理哈孝遠表示：「擁有Polish Pistol波蘭手槍之稱的籃波能補足目前隊內陣容比較缺乏的強力內線之外，也有別於其他傳統中鋒，籃波偏向全能前鋒的全方位打法，也能讓我們團隊戰術有更多更靈活的調度。」

▲全能鋒線波蘭戰將籃波Maciej
▲全能鋒線波蘭戰將籃波Maciej Lampe正式加盟台灣啤酒英熊隊。（圖／台啤英熊提供）

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2021-08-13-2021-08-16
蘇揆9日表示，政府最近一波的紓困4.0已協助1105萬人次、發出1629億元現金紓困，算起來紓困人次達全國人口總數的47.02%；因此接下來推動經濟振興方案。請問你在這波本土疫情中:

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