媽媽疑似又偷竊！網紅飆罵「別找我」　吐撫養母親血淚史

網紅團體「反骨男孩Wackyboys」成員之一的孫生，由於媽媽患有精神疾病，無法克制自己的偷竊行為，先前多次入獄，孫生對此也非常無奈。而他於今（9）日凌晨發文提到，媽媽疑似又偷竊，讓他飆出國罵並直言，以後遇到這種情況直接報警，不要再來找他。

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孫生在IG貼出與網友的對話截圖，對方表示日前朋友發現疑似被孫生的媽媽偷了錢包，導致證件都要重辦，心情很不好，從警察那裡得知是孫生的媽媽，因此留言希望孫生能跟媽媽說把偷竊的錢包還給他們，孫生看到後無奈回應：「如果是我媽，請直接報警，我講也是沒用的，我比誰都還要煩。」

▲▼有網友傳訊息請孫生媽媽歸還偷竊的錢包。（圖／翻攝孫生IG）

而他在貼文中針對媽媽偷竊一事，生氣又無奈的表示可能會罵點國罵，「以後這種事情可以直接報警嗎？！不要再來密我、找我，你們以為我有辦法是不是啦？我已經講半輩子了，沒用就是沒用！我知道你們被偷的人很煩，我比你們更心煩、心痛啦！我每隔幾天就要幫她擦屁股！」

孫生透露，常常在工作結束後，都要因為媽媽的事情去警局做筆錄；帶媽媽去看醫生，媽媽每次都跑掉，還得在大街上與媽媽拉拉扯扯，曾經詢問警察能不能讓媽媽強制就醫，得到的回應卻是：「你媽沒有實際傷害他人或實際傷害自己行為，無法強制救醫。」他崩潰表示，自己已經28歲了，卻從小學到現在都在媽媽擦屁股，字句中充滿憤怒與無奈。

▲▼孫生對於媽媽的慣性偷竊行為無奈又生氣。（圖／翻攝孫生IG）

所以孫生表示，「以後有任何覺得是我媽的受害者的，拜託直接報警，不要再來告知我。」他也透露，媽媽的生活費、房租都是由他支出，外加上不斷接通告、表演，只為了養媽媽，不僅讓他心力交瘁，他也覺得委屈想哭。