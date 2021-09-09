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91萬劑BNT今天上午抵台！將優先給12歲至17歲青少年接種

▲第二批BNT疫苗91萬劑今（9）日上午6時18分順利運抵桃園國際機場。圖為上一批抵台資料照。（圖／指揮中心提供）
▲第二批BNT疫苗91萬劑今（9）日上午6時18分順利運抵桃園國際機場。圖為上一批抵台資料照。（圖／指揮中心提供）

記者劉雅文/台北報導

2021-09-09 14:13:17｜2021-09-09 14:23:08

中央流行疫情指揮中心今(9)日表示，台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈的第二批BNT疫苗91萬劑，已於今日上午6時18分順利運抵桃園國際機場，並在完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業。

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指揮中心說明，由台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈的BNT疫苗1,500萬劑，目前共計到貨184萬劑，分別為首批於9月2日送達的93萬劑，以及於今日送達的91萬劑。本批疫苗效期至111年1月17日，將由指揮中心統籌運用，優先開放給12歲至17歲(含)青少年族群造冊接種；其餘將優先提供已意願登記，且尚未接種過疫苗的18至22歲(含)民眾；後續將再視疫情趨勢、接種狀況及疫苗到貨情形等綜合評估，開放其他對象接種。

對於台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會三間企業和民間團體積極協助，提供更多的疫苗讓民眾接種，加速提升臺灣疫苗覆蓋率，指揮中心也表達由衷的謝意。

▲中央流行疫情指揮中心說明新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心說明新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心說明新冠肺炎本土感染爆發，累計確診14561例。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心說明新冠肺炎本土感染爆發，累計確診14561例。（圖／NOWnews製表）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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蘇揆9日表示，政府最近一波的紓困4.0已協助1105萬人次、發出1629億元現金紓困，算起來紓困人次達全國人口總數的47.02%；因此接下來推動經濟振興方案。請問你在這波本土疫情中:

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