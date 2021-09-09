91萬劑BNT今天上午抵台！將優先給12歲至17歲青少年接種
中央流行疫情指揮中心今(9)日表示，台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈的第二批BNT疫苗91萬劑，已於今日上午6時18分順利運抵桃園國際機場，並在完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業。
記者劉雅文/台北報導
2021-09-09 14:13:17｜2021-09-09 14:23:08
指揮中心說明，由台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈的BNT疫苗1,500萬劑，目前共計到貨184萬劑，分別為首批於9月2日送達的93萬劑，以及於今日送達的91萬劑。本批疫苗效期至111年1月17日，將由指揮中心統籌運用，優先開放給12歲至17歲(含)青少年族群造冊接種；其餘將優先提供已意願登記，且尚未接種過疫苗的18至22歲(含)民眾；後續將再視疫情趨勢、接種狀況及疫苗到貨情形等綜合評估，開放其他對象接種。
對於台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會三間企業和民間團體積極協助，提供更多的疫苗讓民眾接種，加速提升臺灣疫苗覆蓋率，指揮中心也表達由衷的謝意。
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