水源地旁偷埋廢棄物約25.8個籃球場　旗山警嚴打環保罪犯

我是廣告 請繼續往下閱讀
旗山警分局今(9)日表示，去年10月間獲報某私人土地遭不法人士棄置廢電線、廢五金等事業廢棄物，報請橋頭地檢署檢察官林濬程指揮偵辦，1年來至杉林段農地、大社區公司及嘉義縣朴子市廠區查訪，逮捕地主陳嫌（41歲）、顏姓及陳姓司機（45歲）及蔡（60歲）、涂姓廠商到案，另1名旗山區里長涉嫌聯繫路線，並針對每車載運傭金抽成。
旗山分局偵查隊長范振家表示，由開挖農地及廢棄物棄置地點鄰近水源地楠梓仙溪（旗山溪）位於高屏溪上游，為高雄市重要民生用水來源；顏嫌利用警方忙防疫期間，深夜開貨車運送廢棄物傾倒，由陳姓地主以每車新臺幣2至3萬元不等價格，租用怪手埋進私人農地，估計挖掘面積10868平方公尺，以國際籃球聯合會在1984年認證面積，約有25.8個籃球場。
范振家指出，經專案小組經多日蒐證發現，顏姓及陳姓貨車司機涉嫌利用深夜運送事業廢棄物四處傾倒，再循線查出蔡姓及涂姓2家不法廠商負責人，及旗山區某陳姓里長、陳姓地主涉有重嫌，立即展開搜索、約談等查緝行動，並至涉案廠商位於大社的公司、嘉義縣朴子市工廠等進行查緝。
旗山分局分局長張泰賓表示，對於傾倒廢棄物案件要求所屬以「跨單位聯合通報」及「科技辦案、案件溯源」兩大原則積極查辦，並呼籲廠商及民眾，對於廢棄物要遵守政府規範，妥適處理，臺灣的好山好水需要大家共同珍惜愛護。