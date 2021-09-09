BTS、TWICE歌唱老師打造！韓團LUMINOUS正式出道
南韓新人男團LUMINOUS由BTS、TWICE御用歌唱老師金聖恩親自打造，今（9日）宣布出道，並推出首張專輯《YOUTH》，作品以21世紀年輕人的青春故事為概念，在COVID-19病毒重創全球的此時，唱出「艱難而美麗的青春」。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-09-09 15:16:42
LUMINOUS由隊長榮彬、秀一、STEVEN、㥥瀕組成，4人平均年齡21歲，其中榮彬及澳籍韓裔的STEVEN曾參加過2019年《PRODUCE X 101》節目選秀，因而被藝名為「AG聖恩」的歌唱導師金聖恩相中延攬，然後與SUIL、㥥瀕共同成為金聖恩老師成立的新經紀公司「WIP COMPANY」的練習生。
LUMINOUS原定9月1日出道，但8月下旬隊長榮彬因確診新型冠狀病毒肺炎，為配合治療與隔離，出道日調整為9日，也象徵這個團體的星路將「長長久久」。隨著今日推出的首張迷你專輯《TOUCH》，首支主打歌〈RUN〉MV也隨之曝光。
金聖恩本身也是歌手、擔任《PRODUCE 101》的歌唱導師之外，也是BTS及TWICE的歌唱老師。在金聖恩的長期「調教」之下，榮彬、秀一、STEVEN、㥥瀕4人經歷2年的歌唱、舞蹈、音樂創作等訓練。LUMINOUS也期許未來能用音樂、各自魅力，成為陪伴在每個人身邊最溫暖且最必要的光芒。
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