COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

莫德納不來！專家：逾12週等於第一劑白打　陳時中回應了

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（中）今（9）日舉行記者會，說明國內防疫情形。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（中）今（9）日舉行記者會，說明國內防疫情形。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）

記者劉雅文/台北報導

2021-09-09 14:31:37｜2021-09-09 14:52:43

中央流行疫情指揮中心今(9)日表示，台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈的第二批BNT疫苗91萬劑，已於今日上午6時18分順利運抵桃園國際機場，並在完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業。

我是廣告 請繼續往下閱讀
針對莫德納疫苗不斷延遲到貨，有專家認為打完第一劑超過了12週，第一劑就白打了，對此，莫陳時中表示，希望疫苗能儘速進來，如果有混打科學證據可以做考慮，但他認為打完第一劑12週後，雖然抗體往下降，但抗體還是存在。

另外，媒體追問目前莫德納疫苗催貨狀況，指揮官陳時中回應，催貨也都一直在催，疫苗會陸續到來，對於是否有莫德納混打計畫，陳時中強調，BNT是給12到17歲、18到22歲優先施打，現在只有第七輪跟第八輪的接種計畫，還沒有莫德納跟BNT混打計畫。

▲中央流行疫情指揮中心說明新冠肺炎本土感染爆發，累計確診14561例。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心說明新冠肺炎本土感染爆發，累計確診14561例。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心說明新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心說明新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
你喜歡看吃播嗎？

你喜歡看吃播嗎？

繼續作答
蘇揆9日表示，政府最近一波的紓困4.0已協助1105萬人次、發出1629億元現金紓困，算起來紓困人次達全國人口總數的47.02%；因此接下來推動經濟振興方案。請問你在這波本土疫情中:

蘇揆9日表示，政府最近一波的紓困4.0已協助1105萬人次、發出1629億元現金紓困，算起來紓困人次達全國人口總數的47.02%；因此接下來推動經濟振興方案。請問你在這波本土疫情中:

繼續作答
即時
推薦閱讀