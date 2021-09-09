莫德納不來！專家：逾12週等於第一劑白打 陳時中回應了
中央流行疫情指揮中心今(9)日表示，台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈的第二批BNT疫苗91萬劑，已於今日上午6時18分順利運抵桃園國際機場，並在完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業。
記者劉雅文/台北報導
2021-09-09 14:31:37｜2021-09-09 14:52:43
針對莫德納疫苗不斷延遲到貨，有專家認為打完第一劑超過了12週，第一劑就白打了，對此，莫陳時中表示，希望疫苗能儘速進來，如果有混打科學證據可以做考慮，但他認為打完第一劑12週後，雖然抗體往下降，但抗體還是存在。
另外，媒體追問目前莫德納疫苗催貨狀況，指揮官陳時中回應，催貨也都一直在催，疫苗會陸續到來，對於是否有莫德納混打計畫，陳時中強調，BNT是給12到17歲、18到22歲優先施打，現在只有第七輪跟第八輪的接種計畫，還沒有莫德納跟BNT混打計畫。
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