共機常態化擾台　學者：共軍西南空域當操演區經營

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共軍8月更首度派遣直9反潛機、直8運輸直升機擾台，揭仲分析指出，共軍陸航近幾年訓練重點是岸對岸登陸作戰、近岸島嶼登陸作戰，前者是直升機從東南沿海機場起飛，運送部隊演練直接台灣登陸作戰；後者是演練奪取台灣控制的離島，可能包括東引、馬祖，甚至是澎湖，以後共軍陸航部隊出海飛行訓練機會一定會增加，會利用機會尋找台灣雷達偵蒐的空隙。
揭仲指出，共軍每個集團軍都至少有1個陸軍航空旅，陸航旅平時會與集團軍所屬的特戰旅聯合演訓，當有狀況時每個集團軍的陸航旅都可以與特戰旅編成機動作戰部隊，而且共軍不斷提升直升機裝備，包括武裝直升機與運兵直升機，共軍陸航直昇機能量是明顯提升，共軍近年來在東南沿海擴建機場，有些就是專供直升機起降。
近期共機擾台中，殲16戰機架數增加，國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲表示，中國現在推新一代制電磁權，運8、運9能夠進行電子干擾，主動壓制，殲16D則是戰術攻擊型電戰機，研判是訓練殲16與運8、運9進行電磁相容性驗證與電子戰術搭配。
至於殲16D電戰機的性能是否能跟美軍EA-18G「咆哮者」（Growler）電戰機媲美？蘇紫雲表示，殲16D當然是想擔任戰場壓制機的角色，雖然殲16D也有翼尖電子吊艙、機身蒙皮天線，但是內部核心的電子元件還是無法從現有的有限資料判斷性能，殲16D若能用到氮化鎵晶片就能扮演比較重要的電戰機角色，相較於運8、運9等慢速機，殲16D能夠進行更快速的戰場攻擊與脫離。