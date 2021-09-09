孫藝真17年前《腦海》當眾失禁！鄭雨盛用襯衫幫擦尿
孫藝真17年前成名作《腦海中的橡皮擦》將在台上映，她片中主動倒追甚至搶先求婚，和鄭雨盛愛得轟轟烈烈，但卻不幸罹患阿茲海默症，不僅遺忘老公名字，甚至當眾失禁，鄭雨盛不捨孫藝真在眾人面前出糗，掩護老婆之外，更脫下襯衫幫忙擦尿，舉動讓人鼻酸。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-09-09 15:14:33｜2021-09-09 15:35:54
鄭雨盛在片中百般呵護孫藝真，戲外同樣相當照顧後輩，不但猛誇孫藝真演技優秀，也給予許多實際指導，幫助兩人迅速入戲，讓孫藝真格外感激，承認自己非常沉浸在角色中，電影拍攝接近尾聲時，心情跟著陷入低潮，殺青那天還難掩激動心情，向前輩鄭雨盛告白：「秀真說她會非常想你！」更謙稱拜鄭雨盛之賜，才有機會成為好演員。
孫藝真在《腦海中的橡皮擦》中飾演一名家境優渥的千金小姐，愛上建築工人鄭雨盛並甜蜜閃婚後，意外發現自己罹患早發性阿茲海默症，即使深愛丈夫仍不敵病魔侵入大腦，逐漸喪失所有記憶與行為能力，鄭雨盛則痴情守護著愛妻，當孫藝真對著他喊著前男友名字時，眼神寫滿心碎卻依然溫柔回應。
鄭雨盛回憶這場戲感動表示：「有些場景其實不需要哭，但我也難過到忍不住為這角色流淚！飾演哲洙時，能感受到他正在為我拓展在情感上的視野。」相較鄭雨盛演技收放自如，當時年僅22歲的孫藝真還是經驗不多的影壇新秀，談起合作點滴，對前輩充滿感謝：「就算有可能影響心情，前輩也無條件地包容著我，我認為秀真這個人物是在鄭雨盛前輩的保護下誕生的。」