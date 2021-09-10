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影／台灣女孩在烏干達做公益　七年時間不求回報

▲熱愛公益的女孩Yoshi，已經在烏干達協助 7 年。（圖／陳岳揚 Reezy 授權）
▲熱愛公益的女孩Yoshi，已經在烏干達協助 7 年。（圖／陳岳揚 Reezy 授權）

影像中心/綜合報導

2021-09-10 13:00:00

全球各地科技日漸發達，不過貧富差距卻也因此不斷拉大，在不少開發程度較低的國家，甚至有人民連一頓飽飯也吃不上。Youtube頻道「陳岳揚 Reezy 」這次就獨家採訪到了一位熱愛公益的女孩「Yoshi」，已經在烏干達 7 年的她，投身公益事業不求回報，到底她為什麼會這樣選擇呢？

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▲為了讓自己的人生更有意義，Yoshi才選擇至烏干達做公益。（圖／陳岳揚 Reezy  授權）

影片一開始，Yoshi 就談到自己會選擇烏干達的原因，原本立志在 30 歲以前環遊世界的她，在一次回國之後，決定要做一件非常有意義的事情，但由於許多台灣人都已經選擇在肯亞投身公益，所以為了與眾不同，才會去到烏干達，而這也讓她的父母非常驕傲，認為是上帝的旨意。




由於烏干達的醫療衛生條件較差，7 年的時間，Yoshi 曾經歷過兩次瘧疾、一次傷寒、四次食物中毒，而且也從沒拿過半毛薪水，非常辛苦。談到這裡，不少人都會覺得 Yoshi 為當地犧牲了很多，但她卻表示：「我只是在做我相信的一件事情，所以我認為犧牲什麼的，也就不成立了」


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▲Yoshi表示，自己只是在做相信的事情，並不算是犧牲。（圖／陳岳揚 Reezy  授權）


影片最後，陳岳揚播放了一段 Yoshi 在烏干達做善事的影片，從中可以看到，僅僅是一包 25 公斤的玉米粉，就可以幫助一個家庭生活一個月，可見當地還需要更多的善心與幫助，陳岳揚也坦言：「Yoshi的心態，是真的讓我非常敬佩」。（文字編輯：沈傳恩）


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▲影片最後，陳岳揚也坦言：「Yoshi的心態，是真的讓我非常敬佩」。（圖／陳岳揚 Reezy  授權）
▶感謝授權：陳岳揚 Reezy 
原始影片：https://youtu.be/FFKadREMmpk

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蘇揆9日表示，政府最近一波的紓困4.0已協助1105萬人次、發出1629億元現金紓困，算起來紓困人次達全國人口總數的47.02%；因此接下來推動經濟振興方案。請問你在這波本土疫情中:

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