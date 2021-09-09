北市確診數+2　衛生局公佈台大麻醉師北市足跡

台灣新冠肺炎疫情近日來因為Delta變種病毒株傳遞，近日似乎有逐漸升溫的情況。而其中一例案16158為在台大醫院工作的麻醉護理師，也成為許多Delta確診者的感染源。對此台北市衛生局今（9）日下午公布該麻醉護理師個案的足跡，多為捷運及車站足跡，衛生局方面也表示個案曾搭乘的捷運及火車已完成清消。





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根據衛生局公布的足跡顯示，8月26日上午七時，該案曾經搭乘捷運從江子翠站至台北車站後，再轉乘至台大醫院站；29日下午1時則從亞東醫院站搭乘捷運至台北車站，晚間則從台北車站搭車回江子翠站；31日晚間從台北車站搭車回江子翠站。





至於30日起至9月3日，曾多次不定時從江子翠搭乘捷運至台北車站；27、30、9月1日三天則都在晚間8時至10時間，搭乘捷運往返台北車站與新埔。9月2日則是在下午5時左右從台北車站搭乘捷運至龍山寺站；3日下午則搭乘台鐵從台北車站至花蓮。衛生局方面也表示個案曾搭乘的捷運及火車已完成清消。



