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北市確診數+2　衛生局公佈台大麻醉師北市足跡

▲台北市衛生局9日公布案16158台大麻醉護理師足跡，多於藍線捷運站往返。（圖／台北市政府提供）
▲台北市衛生局9日公布案16158台大麻醉護理師足跡，多於藍線捷運站往返。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2021-09-09 15:07:12

台灣新冠肺炎疫情近日來因為Delta變種病毒株傳遞，近日似乎有逐漸升溫的情況。而其中一例案16158為在台大醫院工作的麻醉護理師，也成為許多Delta確診者的感染源。對此台北市衛生局今（9）日下午公布該麻醉護理師個案的足跡，多為捷運及車站足跡，衛生局方面也表示個案曾搭乘的捷運及火車已完成清消。

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根據衛生局公布的足跡顯示，8月26日上午七時，該案曾經搭乘捷運從江子翠站至台北車站後，再轉乘至台大醫院站；29日下午1時則從亞東醫院站搭乘捷運至台北車站，晚間則從台北車站搭車回江子翠站；31日晚間從台北車站搭車回江子翠站。

至於30日起至9月3日，曾多次不定時從江子翠搭乘捷運至台北車站；27、30、9月1日三天則都在晚間8時至10時間，搭乘捷運往返台北車站與新埔。9月2日則是在下午5時左右從台北車站搭乘捷運至龍山寺站；3日下午則搭乘台鐵從台北車站至花蓮。衛生局方面也表示個案曾搭乘的捷運及火車已完成清消。

▲中央流行疫情指揮中心說明新冠肺炎本土感染爆發，累計確診14561例。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心說明新冠肺炎本土感染爆發，累計確診14561例。（圖／NOWnews製表）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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2021-08-13-2021-08-16
蘇揆9日表示，政府最近一波的紓困4.0已協助1105萬人次、發出1629億元現金紓困，算起來紓困人次達全國人口總數的47.02%；因此接下來推動經濟振興方案。請問你在這波本土疫情中:

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