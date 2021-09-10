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巷仔內／一石二鳥之計！共機擾台　施壓台灣、刺探美軍

▲共軍轟六轟炸機擾台 ，國防部公布我經國號戰機監控伴飛照片。（圖／國防部提供 ）
▲共軍轟六轟炸機擾台 ，國防部公布我經國號戰機監控伴飛照片。（圖／國防部提供 ）

記者呂炯昌／特稿

2021-09-10 09:30:00｜2021-09-10 09:52:07

中國不斷派出軍機侵擾我西南空域，對我國空防造成極大壓力，讓空軍疲於應付。探究共軍擾台的動機，除了透過軍事手段施壓台灣，對台打消耗戰目的外，更有刺探美軍應變能力與軍情的一石二鳥之計。

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1949年中華人民共和國建政初期，其空軍骨幹主要來自於國民政府叛逃的飛機與飛行員，戰力遠不如國府空軍。儘管爾後在蘇聯協助下仿製戰機，但是空軍飛行員素質仍差，兩岸制空權長期掌握在國軍手上，在1970年初期之前國軍更經常冒險派遣軍機深入中國大陸內陸偵察，在1999年時任李登輝總統喊出「兩國論」之前，共機更是不敢大規模跨越海峽中線擾台。

隨著中國經濟改革有成，軍費平均以二位數成長，中國國家主席習近平喊出「中國夢」之際，也宣示要趕上美國成為世界一流軍隊，持續推動軍隊現代化。2016年蔡英文政府上台後，兩岸關係惡化，中國透過軍機頻繁擾台、對台施壓，同時也測試空軍的應變能力。2020年新冠肺炎疫情大規模爆發後，中國政府飽受國際社會質疑隱瞞疫情，透過軍機擾台，以求轉移中國內部民族主義的不滿。

共機擾台另一目的是刺探美軍，1996年台海飛彈危機期間，美軍派出航艦戰鬥群馳援，嚇阻共軍犯台。此後共軍不斷發展各種「反介入／區域拒止」戰術，阻擾美日等國部隊日後台海若發生爭端時介入。西南防空識別區靠近巴士海峽，共軍若要阻止美軍協防台灣，除了要封鎖台海外，還要在巴士海峽反制美軍干預，所以共軍派出軍機偵察，除了搜集美軍機艦電子參數，也能演練日後美中對戰因應之道。

針對共機不斷擾台，國防部在馮世寬主政期間曾授權空軍司令部讓前線飛官發動第一擊，避免我方飛行員遭到擊落，但是防空識別區（ADIZ）並不是領空，不具國際法效力，「第一擊」並非授權空軍飛行員主動攻擊敵機，若派出機隊向擾台共機武力展示，也可能擦搶走火，美方也不樂見。因此因應共機擾台，除了透過國防部管道公開透明向國人與國際社會說明我方所面臨之安全威脅外，國軍更應該滾動調整「經常戰備時期突發狀況處置規定」，針對不同機型、不同威脅擬定應處之道。



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