COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

澎恰恰傳失聯後警方查訪豪宅　意外曝光上億房產早易主

▲澎恰恰位在台北市大安區的上億元豪宅已經易主。（圖／翻攝澎恰恰臉書）
▲澎恰恰位在台北市大安區的上億元豪宅已經易主。（圖／翻攝澎恰恰臉書）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-09-09 15:21:55｜2021-09-09 18:52:36

澎恰恰去年宣布欠下高達2.4億元的債務，現在正積極賺錢還債，今（9）日稍早又傳出他丟下一句「是我人生的最後一晚」後，隨即失聯，所幸稍早澎恰恰方面已經向外界報平安。而台北市大安分局敦化派出所得知澎恰恰失聯後，立即前往澎恰恰在大安路的豪宅查訪，沒想到意外曝光房產已經易主。

我是廣告 請繼續往下閱讀
澎恰恰去年8月時提到自己欠下2.4億元的債務，名下的2棟房產已經變賣，昨天傳出失聯後，轄區警方於今天上午11點派遣數名員警，前往大安路一段豪宅訪查，發現住處已經換了屋主，而現任屋主也不在住處，警方隨即離去。此外，當年澎恰恰以3千萬買下該處2樓公寓，現在周圍房價登錄約為1億元，因此推估公寓也有上億元價值。針對易主一事，澎恰恰稍早回應，房子沒有賣，是老婆在住。

▲澎恰恰提到近來住院休養。（圖／翻攝澎恰恰臉書）
▲▼澎恰恰近來傳出失聯，讓外界擔心不已。（圖／翻攝澎恰恰臉書）
▲澎恰恰近來傳出失聯。（圖／翻攝澎恰恰臉書）
藝人佩真近來和澎恰恰合作直播，透露8日收到對方的消息：「今晚，是我人生的最後一晚，妳加油。」之後就完全失聯，讓她非常憂心。而在稍早，澎恰恰方面終於在臉書發文報平安：「澎哥現在人平安沒事。近期因為疫情的關係，很多計畫受到影響，這讓澎哥心理受到很嚴重的打擊！也影響到身體狀況...但目前澎哥人平安，真的很抱歉，讓親朋好友擔心了，在此向大家致歉也感謝大家關心。」


※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
蘇揆9日表示，政府最近一波的紓困4.0已協助1105萬人次、發出1629億元現金紓困，算起來紓困人次達全國人口總數的47.02%；因此接下來推動經濟振興方案。請問你在這波本土疫情中:

蘇揆9日表示，政府最近一波的紓困4.0已協助1105萬人次、發出1629億元現金紓困，算起來紓困人次達全國人口總數的47.02%；因此接下來推動經濟振興方案。請問你在這波本土疫情中:

繼續作答
你喜歡看吃播嗎？

你喜歡看吃播嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀