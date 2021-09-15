日相之爭／高市早苗繼承安倍意志　盼寫首位女首相新頁

日本執政黨自民黨即將舉行總裁選舉（黨主席選舉），也將會左右下一屆的日本首相人選。獲得前首相安倍晉三支持的高市早苗，8日正式宣布，將會參選自民黨總裁選舉，如果獲得勝利，高市早苗將會成為日本史上第一位女首相。





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自民黨總裁（黨主席）預計在本月17日公告，29日舉行投開票。由於目前自民黨在參議院以及眾議院掌握多數席次，新任總裁將會在首相選舉中被任命為新任首相。





高市早苗在得到最大派系「細田派」具有影響力的安倍晉三支持下，8日宣布參選，這也是繼2008年時任眾議員的小池百合子以來，再度有女性議員參選自民黨總裁。





另外前外務大臣岸田文雄已經宣布參選，而行政改革擔當大臣河野太郎、前幹事長石破茂、前總務大臣野田聖子以及現任政務調查會長下村博文目前都顯露出參選意願。





▲高市早苗是繼2008年時任眾議員的小池百合子以來，再度有女性議員參選自民黨總裁。（圖／美聯社／達志影像）

高市早苗於1993年以無黨籍身份當選眾議員，1996年加入自民黨。安倍晉三2006年首次出任首相時，就將高市早苗延攬入閣，擔任內閣府特命擔當大臣。並在2007年8月15日的二次大戰結束紀念日參拜靖國神社，是安倍內閣中唯一帶職參拜靖國神社的閣員。自民黨2009年輸掉政權後，高市早苗也成為了自民黨第一位女性政務調查會長。





2012年安倍第二度執政時，高市早苗2014年被認命為總務大臣，也是日本首位女性總務大臣，並且創下了在任最久的紀錄。高市早苗還在2018年時，擔任眾議院議院運營委員長，創下參眾兩院女性首例。 到了2019年9月，安倍晉三再度認命高市早苗為內閣，直至菅義偉上任首相才結束。





▲高市早苗於2014年被認命為總務大臣，也成為首位女性總務大臣。（圖／美聯社／達志影像）

不同於另一位有意參選的女性議員、屬於開明派的野田聖子，現年60歲的高市早苗與安倍晉三都屬於保守派。根據《朝日新聞》報道，高市在過去選舉中曾表示反對同性婚姻、反對夫婦不同姓、反對母系天皇。除了贊成參拜靖國神社外，也贊成修改日本的和平憲法，以便日本能夠擁有「國防力量」。





▲高市早苗表示參拜靖國神社是宗教信仰自由，透露出儘管就任首相後也會繼續參拜靖國神社的想法。圖為2020年高市早苗參拜靖國神社。（圖／美聯社／達志影像）

在安倍晉三的力挺之下，高市早苗宣布參選，更表示將會繼承和發展安倍執政時推動的經濟政策，並且出台政策以抵禦中國的技術威脅，幫助加強經濟。她還提出包括金融寬鬆政策、緊急時的彈性財政振興對策，及大膽的危機管理投資與成長投資「三支箭」，甚至自己命名為「早苗經濟學」。





高市早苗希望能夠解決前幾屆政府為解決的問題，例如實現2%通貨膨脹率，並立法「防止敏感訊息洩露到中國」。





最近她還在《華爾街日報》發表書面聲明，指出日本應該投資先進的無人機技術和精準導彈，以應對來自中國和北韓的威脅。





雖然在具有影響力的安倍晉三高度支持之下，高市早苗已獲得20位國會議員的支持，得以參選黨魁，由於自民黨總裁選舉參選人可望超過3人，而黨內多數派閥目前動向不明，勝選的關鍵可能取決於黨員票。雖然擁有安倍晉三力挺的優勢，但高市早苗的民意支持度並不高，最終能否勝出還無法輕易斷言。



