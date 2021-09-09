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隱姓埋名躲15年　通緝犯交通違規慘被抓

▲黃嫌（紅衣）一躲15年，全案依法解送黃嫌至板橋地檢署歸案。（圖／翻攝畫面）
▲黃嫌（紅衣）一躲15年，全案依法解送黃嫌至板橋地檢署歸案。（圖／翻攝畫面）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-09-09 15:26:38

昨（8）日下午5點多，高雄楠梓警分局翠屏所警方巡邏時發現一台自小客貨駕駛車窗未關，又沒繫安全帶，上前盤查又發現駕駛和警方小電腦的照片「差太多」，警方們憑著多年敏感度及辨識能力經驗，動之以情問「什麼案件，沒去報到，自己講」，男子才坦承是傷害致死、殺人未遂通緝犯，已經逃了15年，沒想到這次栽了。

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楠梓警方表示，員警發現駕駛未繫安全帶，便攔查駕駛下車接受檢查，並請駕駛出示證件，駕駛人急忙報了一個「黃某某」名字，但警方用小電腦一查，發現臉部特徵差異甚大，再問駕駛「是否有飲酒」，駕駛也否認，但身體卻不由自主顫抖。

警方請副駕駛座的男子拿證件時，才發現駕駛謊報友人的資料，此時駕駛低頭不語，警方們憑著多年敏感度及辨識能力經驗，問「什麼案件，沒去報到，自己講」，此時駕駛一臉非常驚訝，這才坦承自己被通緝長達15年，沒想到還是逃不過。

警方查出，該名44歲的黃姓男子，於95年板橋地檢署、96板橋地院所發布之傷害致死、殺人未遂通緝犯，黃男向警方供稱「15年前案發後，不願面對司法，他四處躲藏，隱姓埋名逃亡至南部躲藏，這15年間每天過著提心吊膽生活，原以為能躲過追訴期，殊不知仍栽在警方手裡」，並坦言在警方盤問時便已知無法欺瞞，全案依法解送板橋地檢署歸案。

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