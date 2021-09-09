疫情升溫　議員爆中市區長揪團百人出遊

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曾朝榮表示，中市政府限制民眾中秋節烤肉活動，卻默許里鄰長出外郊遊，且今日出遊人數破百，令人懷疑市府的防疫態度外，更擔心台中出現防疫漏洞。
曾朝榮指出，陳情民眾質疑盧市府先前造冊讓里鄰長優先施打疫苗，就是為了要準備去團康出遊。呼籲市府應該秉持相同且謹慎的防疫立場，不可以讓出遊玩樂變成防疫的破口。
江肇國指出，之前，中央疫情指揮中心於5月11日宣布全國進入二級警戒後，臺中市政府短短三天內發佈了四則新聞稿，取消或延期452項大小活動，包含里鄰長文康出遊、環保志工及守望相助參訪等；而今從三級又降回二級，與5月11日為相同警戒程度，且出現Delta突破性感染案例，中市府竟然做法不同，放任大雅區公所里鄰長文康活動出遊，且首波出團人數高達134個人，而民政局竟然完全沒掌握。
江肇國表示，里鄰長被市府歸類在重要防疫人員，平時工作辛苦值得慰勞，但是慰勞他們不應該用強逼他們出遊的方式，讓他們陷入兩難中，不去怕得罪公所，去了又害怕群聚染疫。若要慰勞里鄰長，其實有很多方式，呼籲市府應該將今年度的活動經費予以保留，或者以其他形式獎勵里鄰長，切勿陷里鄰長於不義又暴露在危險之中。
議員加碼爆料，接獲台中市學生家長指出，今日北勢國中也辦理戶外教學，共計7台車、近200人出遊到墾丁及義大世界過夜，明顯有違中央防疫規定，家長對於全程防疫作為及用餐情況都讓相當擔心。對照市長宣布的「一例確診全校停課」的嚴厲作為，但是教育局卻同意各校四處旅遊，府內並不同調，民政局與教育局集體打臉盧市長宣稱的防疫從嚴。
市長盧秀燕表示，謝謝議員的舉發，會去了解狀況，若查屬違反防疫規定，就會查辦，也會停辦之後的里鄰長的旅遊，至於預算保留到明年，會跟財主單位研究；民政局長吳世瑋表示，因為有2梯次，已要求第2梯次取消，會負應有的負責。