快訊／北市裝修工夫妻確診　柯文哲：已開始疫調擴大匡列

防疫指揮中心今（9）日下午公布全台新冠肺炎確診情況，4例本土案例中個別有兩例分屬雙北。而台北市確診的2例患者，都與新北某社區感染有關。台北市長柯文哲今天下午在北市房記者會上說明，表示兩例確診案例為夫妻，家住文山區，丈夫曾在傳出社區感染的新北市社區進行裝潢工作，目前台北市政府已經開始疫調相關工作，並且擴大匡列周邊接觸者。





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指揮中心今日公布國新增6例新冠肺炎確定病例，分別為4例本土確診，其中有1名是新北市幼兒園群聚的社區裝修公司工人確診，因居住在台北市，被匡列的太太也檢驗也是陽性，目前歸入台北市案例，但這兩例與新北社區是否有關聯還待釐清。至於這名裝修工人是在社區大樓公共區域被感染嗎？陳時中指出根據初步資料來看，並沒有在社區裡面直接工作，是因公司進到社區裝修，公司要求全面採檢後確診。





不過柯文哲則透露，擔任裝潢工人的丈夫曾三度前往該新北市有社區感染的社區進行裝修，事後也是房東通知表示社區內有感染，因此要他去進行檢測，而該名裝潢工也帶著與自己生活的妻子一同前往檢測，這才發現兩人都已經呈陽性反應。





而針對外界相當關注的台大麻醉護理師確診案例，柯文哲也公布相關疫調結果，其中職場接觸的12人、自主健康管理的29人以及擴大採檢的91人，全數都是PCR陰性。柯文哲認為，因為護理師的防護做得比較好，再加上Ct值也並沒有那麼高，因此傳染力比較低，北市府方面也會繼續密切觀察。



