裝修工進社區2分鐘確診？專家：雙北有潛藏感染者

中央流行疫情指揮中心今(9)日公布國內新增6例COVID-19確定病例，分別為4例本土及2例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。指揮中心說明，今日新增4例本土病例中，為3例男性、1例女性，年齡介於30歲至50多歲，其中1例發病日為今(2021)年9月5日、餘3例為無症狀感染。
記者劉雅文/台北報導
2021-09-09 15:40:55｜2021-09-09 15:41:04
另外，針對幼兒園群聚感染事件，今天新增兩例個案，其中一例為裝修工人以及他的太太（案16168、16171），根據指揮中心透露，裝修工人僅進入該社區兩分鐘，相關感染源還待釐清。
中醫藥附醫感染管制中心副院長黃高彬表示，目前不能完全排除裝修工人是在社區受到感染，因為某些封閉空間，像是電梯等都有可能，只要狹窄不太通風空間，儘管時間短暫，都有可能被感染。
黃高彬認為，也不排除雙北地區有其他感染源，可能是年輕族群，沒有症狀但是有傳染力，研判應該有潛藏感染源。因此黃認為，鼓勵大家出來篩檢，盡量找出感染者這是對的，因為現在Delta病毒已經進到社區了。
至於全國是否應該升三級警戒，黃高彬建議，應該先觀察一週到十天左右，如果有暴增個案才需要馬上升級警戒，認為如果確診每天持續兩位數或三位數以上，才需要馬上升級警戒。
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