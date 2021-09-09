橘子集團受惠暑期大型活動 8月營收11.5億元、年增35%
橘子集團今（9）日公告8月份自結合併營收11.5億元，年增35%，主要受惠於端遊《新楓之谷》暑期第二波大型活動，挹注本月營收較去年同期增長；月減18%，主要是上月基期較高所致。
記者許家禎/台北報導
2021-09-09 15:47:55｜2021-09-09 15:48:32
累計今年1~8月自結合併營收達80.7億元，年增6%，主要是《新楓之谷》帶來的營收及回流效益，再加上主力產品及新作表現持穩，奠基集團營運能量。
回顧8月，遊戲事業旗下產品陸續推出大型活動，以銜接七月動能，亦帶動GASH樂點消費總額較去年同期提升71%。橘子支付8月份交易金額較去年同期成長461%、交易筆數成長355%、新會員數成長154%。
8月底落幕的橘子嘉年華暑期版獲480萬觀看次數、最高同時上線人數逾2萬，成為暑期規模最大的線上盛會。活動期間由beanfun!串聯旗下各服務與泛娛樂領域夥伴，新增用戶數較寒假版成長達2倍、活躍率成長161%。
展望9月，橘子支付及有閑將依循行政院訂定之振興五倍券發放時程，推出數位券綁定優惠活動；《天堂M》則將推出全新職業並釋出限時改版活動。