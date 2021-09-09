防失智老人走失　議員促中市府購GPS定位申請

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賴順仁表示，時常看見許多民眾因家人走失而在網上發文協尋，進而查閱警政署資料發現，108年全國失蹤人口有25759人、109年有25077人，雖然整體走失人口有逐年下降，但109年65歲以上老人失蹤人數卻從108年的4335人增至4591人，其中台中市失蹤老人發生數也有560人，不只迭創新高，也是六都第三高。
另外，根據台中市社會局所提供資料，從2001年至2018年11月止，接獲7817筆走失通報，其中有配戴「愛的手鍊」的失智老人幾乎百分之百尋回，但遺憾的是，未配戴手鍊的1386位走失者中，仍有347人尚未尋獲，家屬仍在苦等與其團圓，顯見市府的宣導及相關配套執行成效不佳。
賴順仁說，在季節交替、天氣變化大時是走失的高風險期，找尋走失親人的過程，都是十分漫長的等待，家屬內心的煎熬跟焦急，絕非常人可以體會，有些人很幸運，很快被找到，得以迅速的回到家人的身邊；但有些失蹤個案，卻是讓家人日復一日，年復一年遍尋不著。俗話說「生要見人、死要見屍」，否則，家屬一顆有如懸在半空中的心，恐怕一輩子都無法真正放下。
賴順仁進一步指出，日本為了解決老人走失問題，透過「在衣物植入GPS晶片」、「穿戴螢光服」、「按捺指紋」、「建立區里聯絡群」、「建置攝影機」等來防止長者走失；韓國更是透過法制面的改善，在2011年制定「失智症管理法」，以及發放「福利券」幫助低收戶獲得照顧與治療，同時也建置「國家級失智症登錄管理資料庫」，期盼預防高齡社會所帶來的問題。
賴順仁要求，市府應重視失蹤人口及失智症防治照護議題。且應由副市長主責成立跨局處專案小組，加強防治宣導，並透過第一線的里政系統即時掌握地方年長者或患有失智症者動態。另外，隨著科技日新月異，也要建構失蹤人口協尋系統，及使用智慧輔具GPS定位，讓更多失蹤者能夠回到家人的懷抱。
社會局表示，如長輩因失智有走失疑慮，家屬可至區公所申請愛心手鍊，今年已有190人申請。如失智長輩持有身障證明，可以申請輔具衛星定位器補助。如家屬願意，也可以帶長輩至警察局按捺指紋，以利走失協尋。社會局持續宣導防走失愛心手錬，透過友善互助鄰里系統，守護社區失智長輩。