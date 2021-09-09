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藍批新竹合併因人設事　民進黨：勿無視楊文科也支持

▲民進黨秘書長林錫耀表示，國民黨高層無視自己黨籍的楊文科也支持新竹合併升格，這才是以一黨一私的偏見扭曲有意義的提議。（圖／資料照）
▲民進黨秘書長林錫耀表示，國民黨高層無視自己黨籍的楊文科也支持新竹合併升格，這才是以一黨一私的偏見扭曲有意義的提議。（圖／資料照）

記者黃宣尹／台北報導

2021-09-09 15:55:04

針對大新竹合併升格議題，國民黨主席江啟臣、秘書長李乾龍今（9）日公開質疑，民進黨是為了一人一黨之私推動修法。民進黨發言人劉康彥轉述秘書長林錫耀回應表示，新竹市長林智堅提出的倡議，國民黨籍的新竹縣長楊文科第一時間就大力支持合併升格，強調這是對大新竹未來發展有利的政策，國民黨高層不僅無視自己黨籍縣長的支持，更無視於新竹人民長遠的發展願景，江啟臣和李乾龍的說法，才是以一黨一私的偏見扭曲縣市合併這樣有意義的提議，令人遺憾。

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林錫耀指出，林智堅與楊文科拋棄一黨一私，跨越藍綠合作，以國家、區域發展的高度倡議此事，反觀身為最大在野黨主席與秘書長的江啟臣、李乾龍，滿腦子只有政治考量，甚至只會用政治的思維窄化議題討論與城市進步的機會，原來國民黨高層心中不是以人民利益為優先，更沒有城市發展格局的宏觀。

林錫耀強調，大新竹合併升格為「台灣第七都」獲得林智堅、楊文科兩位現任首長跨黨派支持，2人一致認同，唯有透過升格與資源挹注，大新竹「科技戰略城市」的角色才能更加深化與凸顯，現在最要緊的工作，就是廣徵民意，作為法制面修訂的參考，合作提升地方建設量能，呼籲江啟臣、李乾龍不要小鼻子小眼睛，應效法楊文科正面看待的態度，才不會辜負市民與縣民共同的期待。

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