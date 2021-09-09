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境外生專案入境啟動三週　教育部：已來87人、全採陰

▲指揮中心在8月下旬核准境外生專案入境，截至8日共有87名境外生入境。（圖／教育部提供）
▲指揮中心在8月下旬核准境外生專案入境，截至8日共有87名境外生入境。（圖／教育部提供）

記者林莞茜／綜合報導

2021-09-09 16:02:26

國內各大大專院校即將在13日陸續開學，教育部今（9）日表示，截至8日為止，共計入境87名境外生，並按指揮中心規定進行PCR檢測，目前尚無收到回報有確診案例。

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指揮中心8月20日核准1.3萬名境外生專案入境，及原先持有居留證已在台或返台的境外生，並發布專案入境相關細節。教育部長潘文忠表示，截至目前，共核准入境786名，其中780名是學位生、6名是非學位生，已有87名入境，17名入住集中檢疫所，70名則住在防疫旅館。

▲境外生入境專案細節。（圖／指揮中心提供）
▲境外生入境專案細節。（圖／指揮中心提供）
教育部稍早表示，截至昨日已入境的境外生共有87人，依指揮中心規定，入境時均須做PCR檢測，目前，尚無收到回報有確診案例。至於媒體引述教育部每日公布的「COVID-19各級學校學生確診案例統計表」，其中統計表中境外欄位，統計範圍為依本部境外專案入境，及原先持有居留證已在台或返台的境外生。經查8/20至9/8的境外生確診人數增加11人，為原先持有居留證已在台或返台的境外生，非本次重啟專案後入境對象。

依據統計資料顯示，在8/20至9/8入境的境外生，包含已持有居留證及專案入境，入住防疫旅館及集中檢疫所境外生人數為2,012人，其中確診11人，約占0.54%。

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