肯尼NOW星球／回應外界質疑！攻城獅即將公開球員薪資
先前肯尼哥曾在節目中宣布，新竹街口攻城獅即將實施「薪資透明化」政策，引起熱烈討論。有人支持，但也有人提出質疑，甚至有網友認為肯尼哥只是說說而已，因此本集的《肯尼NOW星球》，肯尼哥透過節目公告，最快本月（9月）就會開始實施薪資透明化，回應所有人的質疑。
運動中心/綜合報導
2021-09-09 20:00:00
除了薪資透明化之外，肯尼哥認為：「薪資下限比薪資上限還要重要！身為職業球員，如果只領四萬、三萬甚至兩萬，就跟一般工作沒有區別」。另外關於薪資上限，肯尼哥也提到：「就職業困難度而言，運動選手不一定會比醫生或律師容易，但頂尖籃球員的薪水卻遠遠不及頂尖的律師或醫生，所以不應該設這個薪資上限」。
在肯尼哥宣布要薪資透明化之後，有球員跳出來表態「應該要先組球員工會，再實施薪資透明化」。肯尼哥認為：「組球員工會和實施薪資透明化兩者之間應該沒有直接關聯，但有球員跳出來說需要球員工會，我覺得很好，這樣勞方和資方之間的溝通可以更順利」。
聊完薪資部分，肯尼哥要跟大家聊最近正在火熱進行的T3BA三對三籃球賽，球迷們都非常關注林宜輝的傷勢，肯尼哥在節目中替林宜輝向大家報平安，而另一位當事人蘇格爾本來想特別來新竹跟林宜輝道歉，不過肯尼哥表示：「球場上肢體碰撞受傷難免，宜輝自己應該也知道，所以蘇格爾也沒有必要特別來新竹，下次在球場上打個招呼就好了。」
這次T3BA三對三籃球賽有非常多職業好手參賽，至於為什麼新竹街口攻城獅要派球隊出去比賽呢？又為什麼會是這些球員代表球隊出征？9/9（四）晚上十點，一起來聽肯尼哥分享台灣籃球大小事喔！