T1／盼能建立台中「一條龍」體系　田本玉出任太陽總監督

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田本玉因臺體大與臺中太陽的建教合作牽起橋樑，雙方無論理念或默契都一拍即合，加上主場都在臺體大，進而促成更緊密的夥伴關係。田本玉說：「我們決定一起合作、一同為臺灣籃球努力，太陽隊的成立對臺中籃球是很大的加分，更成為球員留在臺中的很大誘因。」
尤其田本玉畢業於臺體大，有機會回饋臺中母校更是義不容辭，「太陽隊幕後股東相當低調，默默為臺中基層教育與籃球付出，讓我相當感動，他願意相信我的專業讓我幫忙，使得身為籃球運動員出身的我，相當願意為臺中太陽盡一份心力，也要為熱愛籃球的子弟兵鋪陳未來的出路！」
田本玉強調，執教多年能在職業隊擔任總監督，對她而言當然是種肯定，但更重要的是她期待未來有更多球員能和她有一樣的機會，可以跟著她來到臺中，甚至一起為太陽隊效力。「從國小、國中、高中、大學再到職業隊，希望臺中一系列的球員都能留下來為家鄉球隊打拚，這也讓他們的未來多了更多選擇與保障。」
「田田姐」被稱為「最美總監督」，她笑稱自己其實更像身兼多職的媽媽、顧問與教練，「我都會告訴球員哪裡有好吃便宜的美食，反正就是照顧他們、疼愛他們，這幾個禮拜和他們相處下來，已經覺得他們有很大的成長與進步，讓我相當感動，更期待新球季開打，太陽隊能繳出好成績。」