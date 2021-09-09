COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

T1／盼能建立台中「一條龍」體系　田本玉出任太陽總監督

▲田本玉將出任台中太陽總監督。（圖／太陽隊提供）
▲田本玉將出任台中太陽總監督。（圖／太陽隊提供）

記者黃建霖/綜合報導

2021-09-09 16:17:18

臺中太陽今天九月九日（四）正式宣布，執教生涯長達25年的「鐵娘子」田本玉將出任球隊的總監督，盼結合她豐富的經驗與臺中在地資源，為太陽隊打造一條龍的籃球體系，不僅深根基層籃球與各式建教合作，更要留住臺中所有籃球人才。

我是廣告 請繼續往下閱讀
田本玉從臺電女籃退休後轉任教練，是HBL高中籃球聯賽新榮高中、高苑工商籃球隊的知名教練，現任UBA大專籃球聯賽臺灣體育大學籃球隊總教練，執教生涯長達25年，帶兵風格剽悍鮮明且戰績輝煌，是國內籃壇數一數二的基層教練。

田本玉因臺體大與臺中太陽的建教合作牽起橋樑，雙方無論理念或默契都一拍即合，加上主場都在臺體大，進而促成更緊密的夥伴關係。田本玉說：「我們決定一起合作、一同為臺灣籃球努力，太陽隊的成立對臺中籃球是很大的加分，更成為球員留在臺中的很大誘因。」

尤其田本玉畢業於臺體大，有機會回饋臺中母校更是義不容辭，「太陽隊幕後股東相當低調，默默為臺中基層教育與籃球付出，讓我相當感動，他願意相信我的專業讓我幫忙，使得身為籃球運動員出身的我，相當願意為臺中太陽盡一份心力，也要為熱愛籃球的子弟兵鋪陳未來的出路！」

田本玉強調，執教多年能在職業隊擔任總監督，對她而言當然是種肯定，但更重要的是她期待未來有更多球員能和她有一樣的機會，可以跟著她來到臺中，甚至一起為太陽隊效力。「從國小、國中、高中、大學再到職業隊，希望臺中一系列的球員都能留下來為家鄉球隊打拚，這也讓他們的未來多了更多選擇與保障。」

「田田姐」被稱為「最美總監督」，她笑稱自己其實更像身兼多職的媽媽、顧問與教練，「我都會告訴球員哪裡有好吃便宜的美食，反正就是照顧他們、疼愛他們，這幾個禮拜和他們相處下來，已經覺得他們有很大的成長與進步，讓我相當感動，更期待新球季開打，太陽隊能繳出好成績。」


關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
蘇揆9日表示，政府最近一波的紓困4.0已協助1105萬人次、發出1629億元現金紓困，算起來紓困人次達全國人口總數的47.02%；因此接下來推動經濟振興方案。請問你在這波本土疫情中:

蘇揆9日表示，政府最近一波的紓困4.0已協助1105萬人次、發出1629億元現金紓困，算起來紓困人次達全國人口總數的47.02%；因此接下來推動經濟振興方案。請問你在這波本土疫情中:

繼續作答
你喜歡看吃播嗎？

你喜歡看吃播嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀