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板橋確診與萬華有關？黃珊珊苦笑：請大家不要再提到萬華

▲針對媒體詢問板橋疫情是否與萬華有關，台北市副市長黃珊珊9日表示「請大家不要再提到萬華」。（圖／台北市政府提供）
▲針對媒體詢問板橋疫情是否與萬華有關，台北市副市長黃珊珊9日表示「請大家不要再提到萬華」。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2021-09-09 16:29:52

台灣新冠肺炎疫情，近日隨著Deita變種病毒株入侵台灣，以及新北市群聚感染，似乎有升溫的跡象。而外界也關注，台北市萬華區過去曾經也是疫情爆發的地點之一，在地理位置上僅與板橋只有一橋之隔，兩地之間是否在疫情上有所關聯？對此台北市副市長黃珊珊今（9）日在北市防疫記者會上，罕見表達「我想跟大家說，請大家不要再提到萬華。」

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台北市萬華區在五月中旬因為茶藝館爆發群聚感染， 一度讓台北成為疫情重災區之一。爾後更在果菜及肉品批發市場傳出攤商感染，甚至讓中央直接在環南市場開設前進指揮所。而在歷經中央與台北市政府耗費好大一番功夫，才將萬華區的確診數字降低至與其他區域無異，而不再是疫情熱區之一。

而這次疫情再度爆發的新北市板橋區，與萬華區只有一橋之隔，外界也關注是否與萬華有關？對此黃珊珊罕見苦笑表示「我想跟大家說，請大家不要再提到萬華。」黃珊珊說，目前沒有萬華的相關確診足跡，此外有兩位確診者的工作職場在台北，但該匡列的都匡列了，且到現在為止沒有接到新的通報，唯一的案子就是今天文山區這個施工的人，重點在於說把第一圈第二圈能夠優先匡列住，別再擴散出去。

▲中央流行疫情指揮中心說明新冠肺炎本土感染爆發，累計確診14561例。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心說明新冠肺炎本土感染爆發，累計確診14561例。（圖／NOWnews製表）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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蘇揆9日表示，政府最近一波的紓困4.0已協助1105萬人次、發出1629億元現金紓困，算起來紓困人次達全國人口總數的47.02%；因此接下來推動經濟振興方案。請問你在這波本土疫情中:

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