板橋確診與萬華有關？黃珊珊苦笑：請大家不要再提到萬華

台灣新冠肺炎疫情，近日隨著Deita變種病毒株入侵台灣，以及新北市群聚感染，似乎有升溫的跡象。而外界也關注，台北市萬華區過去曾經也是疫情爆發的地點之一，在地理位置上僅與板橋只有一橋之隔，兩地之間是否在疫情上有所關聯？對此台北市副市長黃珊珊今（9）日在北市防疫記者會上，罕見表達「我想跟大家說，請大家不要再提到萬華。」





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台北市萬華區在五月中旬因為茶藝館爆發群聚感染， 一度讓台北成為疫情重災區之一。爾後更在果菜及肉品批發市場傳出攤商感染，甚至讓中央直接在環南市場開設前進指揮所。而在歷經中央與台北市政府耗費好大一番功夫，才將萬華區的確診數字降低至與其他區域無異，而不再是疫情熱區之一。





而這次疫情再度爆發的新北市板橋區，與萬華區只有一橋之隔，外界也關注是否與萬華有關？對此黃珊珊罕見苦笑表示「我想跟大家說，請大家不要再提到萬華。」黃珊珊說，目前沒有萬華的相關確診足跡，此外有兩位確診者的工作職場在台北，但該匡列的都匡列了，且到現在為止沒有接到新的通報，唯一的案子就是今天文山區這個施工的人，重點在於說把第一圈第二圈能夠優先匡列住，別再擴散出去。



