五倍券來了、千元高雄券也曝光　小面額有戴資穎

團結防疫，振興經濟，中央今（9）日正式宣布五倍券來了，除了中央推出五倍券振興經濟之外，針對疫情影響最大的餐飲、旅宿、百貨、商圈及夜市，高雄市政府今日宣布將推出「高雄開就賺」振興活動，只要「開『振興』券，就可以賺『高雄』券」，高雄券也有50元的小面額，更可以看到世界球后戴資穎打球的英姿。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-09-09 16:43:23｜2021-09-09 16:44:16
高雄市長陳其邁說，高雄券有四大特色，「消費落地」不限戶籍，在高雄花振興券，就能賺高雄券，讓五倍放大成六倍；「精準振興」上萬家高雄餐飲、旅宿、百貨合作，加碼擴大振興效果；「數位紙本雙重對接」結合數位振興券，數位紙本對接並行最方便；「夜市商圈再加碼」高雄市全市商圈夜市，特別發放商圈夜市券，帶動更多在地經濟消費。
高雄市政府指出，「高雄券」將比照去年推出抽獎活動，同時也將結合業者祭出各項超狂優惠，來高雄消費「開就賺」，將結合數位振興券，消費滿5,000送1,000元高雄券。
經發局指出，此次配合五倍券市府推出「高雄開就賺」振興活動，陳其邁市長責成由副市長史哲、羅達生以高雄好家載研發小組為基底，進一步納入高雄銀行與相關單位，組成振興小組研討高雄的振興方案；為了幫助小商家，票券除了有支票等級防偽，也設計了50元的小面額，讓大家使用更方便，另外，消費登錄發票，還可以抽Tesla大獎！
今日，高雄券也同步正式曝光，經發局透露，「高雄開就賺振興活動」代言人就是世界球后戴資穎，所以高雄券特別將小戴打球的英姿融入高雄券的設計之中，並加入高雄流行音樂中心、市花木棉花等高雄元素，可說是將東京奧運、帕奧選手們奮戰的精神與團結全臺灣的能量，作為後疫情時代振興方案的最好象徵。