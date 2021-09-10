房仲徵才／不畏疫情、求才若渴　下半年再開3000份職缺

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疫情後大徵才 各家房仲開出職缺600至3000人
根據各家房仲業者提供資料，國內房仲產業下半年度將持續徵才，其中過前五大業者信義房屋、永慶房屋、住商不動產、台灣房屋以及中信房屋分別預計徵才600、3000、1500、1000以及700人。
永慶房屋集團在疫情時期，不僅開出下半年度共3000人的職缺，今年8月起更為總部行政人員平均加薪達3％。永慶房屋人資部資深經理塗振宏表示，在疫情期間永慶打破了傳統作業模式，讓所有房仲業務去紙本化，同時也藉由線上看屋等形式，改變消費者看屋習慣，現在民眾只要在線上看好屋子，實際到現場看了2、3間後就能成交，讓整體成交效益提升。
塗振宏認為，這些業績的提升，要歸功於總部行政同仁在疫情前後對管理方式的改變，因此總部決定延續連4年平均加薪達3％的慣例，在今年適逢疫情期間，仍為總部同仁加薪。
除了加薪之外，房仲業也紛紛舉起徵才大旗。塗振宏透露，永慶房屋雙北直營地區6月成交市占突破5成，未來也預計在此地區繼續展店，因此人力需求也持續擴大，下半年度預計將徵才3000人，此規模可能也將視業務狀況持續成長。
「以下半年來說，我們仍然是需要大概1500的人力。」台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐也提到，在下半年疫情趨緩之後，房仲業務量其實是增加的，再加上包含中南部以及北部部分縣市也都有展店規劃，因此為了服務更多的市場需求，他們也正緊鑼密鼓地徵才。
因應疫情 房仲徵才、育才都改線上模式
另一方面，房仲業今年因應疫情，在徵才方法上也有所改變。根據《NOWnews今日新聞》記者實際走訪房仲店家，有業者在店內設置專門的面試專區，提供沒有電腦的新人線上面試。另有業者透露，不管是應徵者或是店東現在反而比較適應線上面試，畢竟少了通勤的交通車程，也避免與他人群聚。
而房仲業在育才上，以往大多是「師徒制」，強調「人與人的連結」，不過因應疫情也大多改為線上。中信房屋行銷企劃部經理江龍名透露，他們在3、4年前就開始布局線上教學平台，新人目前都透過線上課程進行職能訓練，不僅經由網路平台方式獲得專業知識，同時也能點選影片，學習其他經紀人員、店秘書或是店東分享的自我成長課程。
餐旅、零售適合轉職房仲 專家：較會應對顧客
本次房仲業大徵才適逢疫情，許多產業人才急於轉職，其中尤以受疫情影響最大的餐飲業、觀光業等最多。根據104人力銀行統計，近一年轉職進入不動產業的前十大產業中，除了不動產業佔16％為榜首之外，第二至四名分別為餐飲業、零售業以及運動及旅遊休閒服務業。
104資深副總暨人資長鍾文雄分析，包含信義、永慶以及台灣等房仲業者，都是104人力銀行重要的客戶，若觀察這些業者近期開出的職缺，事實上是與去年持平甚至適有略高，顯示出房仲業今年下半年徵才腳步確實並未停歇；此外，不少房仲業者近年來打出新人底薪5萬元等利多，確實有吸引到餐飲、觀光旅遊以及零售等受疫情影響最大的產業。
yes123求職網發言人楊宗斌也表示，受疫情影響，餐飲業、航空業近期成為房仲業主要招攬人才的來源，畢竟在這些產業服務的人員，多半是較能應對顧客的人才，某種程度上較適合房仲業者。
房仲業適逢疫情大開職缺，不過還是得擔心能否留住人才。楊宗斌強調，畢竟業務工作有不少業績壓力，要留住人才超過1年，除了保證高薪之外，還是要有其他因應措施，例如完整的職場訓練或是企業福利，才能讓業務工作做得比較長久。