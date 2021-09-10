COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

房仲徵才／不畏疫情、求才若渴　下半年再開3000份職缺

▲不畏疫情影響，國內五大房仲下半年反而開出大量職缺。（示意圖／記者葉政勳攝）
▲不畏疫情影響，國內五大房仲下半年反而開出大量職缺。（示意圖／記者葉政勳攝）

記者賴志昶／專題報導

2021-09-10 17:00:00

今年5月初爆發疫情後，房市瞬間急凍，不過隨著本土確診數逐漸下滑，不動產買賣又活絡起來，其中房市的火熱就表現在徵才上。根據各家房仲數據，國內五大房仲業者今年下半年度仍是求才若渴，預計將徵才600至3000人，其中更有業者大舉為總部行政人員加薪，顯示產業界看好下半年度的房市行情。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲不畏疫情影響，國內五大房仲下半年反而開出大量職缺。（表／《NOWnews今日新聞》制）
▲不畏疫情影響，國內五大房仲下半年反而開出大量職缺。（表／《NOWnews今日新聞》製）

疫情後大徵才　各家房仲開出職缺600至3000人

根據各家房仲業者提供資料，國內房仲產業下半年度將持續徵才，其中過前五大業者信義房屋、永慶房屋、住商不動產、台灣房屋以及中信房屋分別預計徵才600、3000、1500、1000以及700人。

永慶房屋集團在疫情時期，不僅開出下半年度共3000人的職缺，今年8月起更為總部行政人員平均加薪達3％。永慶房屋人資部資深經理塗振宏表示，在疫情期間永慶打破了傳統作業模式，讓所有房仲業務去紙本化，同時也藉由線上看屋等形式，改變消費者看屋習慣，現在民眾只要在線上看好屋子，實際到現場看了2、3間後就能成交，讓整體成交效益提升。

塗振宏認為，這些業績的提升，要歸功於總部行政同仁在疫情前後對管理方式的改變，因此總部決定延續連4年平均加薪達3％的慣例，在今年適逢疫情期間，仍為總部同仁加薪。

除了加薪之外，房仲業也紛紛舉起徵才大旗。塗振宏透露，永慶房屋雙北直營地區6月成交市占突破5成，未來也預計在此地區繼續展店，因此人力需求也持續擴大，下半年度預計將徵才3000人，此規模可能也將視業務狀況持續成長。

「以下半年來說，我們仍然是需要大概1500的人力。」台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐也提到，在下半年疫情趨緩之後，房仲業務量其實是增加的，再加上包含中南部以及北部部分縣市也都有展店規劃，因此為了服務更多的市場需求，他們也正緊鑼密鼓地徵才。

▲不畏疫情影響，國內五大房仲下半年反而開出大量職缺。（示意圖／記者葉政勳攝）
▲不畏疫情影響，國內五大房仲下半年反而開出大量職缺。（示意圖／記者葉政勳攝）
因應疫情　房仲徵才、育才都改線上模式

另一方面，房仲業今年因應疫情，在徵才方法上也有所改變。根據《NOWnews今日新聞》記者實際走訪房仲店家，有業者在店內設置專門的面試專區，提供沒有電腦的新人線上面試。另有業者透露，不管是應徵者或是店東現在反而比較適應線上面試，畢竟少了通勤的交通車程，也避免與他人群聚。

而房仲業在育才上，以往大多是「師徒制」，強調「人與人的連結」，不過因應疫情也大多改為線上。中信房屋行銷企劃部經理江龍名透露，他們在3、4年前就開始布局線上教學平台，新人目前都透過線上課程進行職能訓練，不僅經由網路平台方式獲得專業知識，同時也能點選影片，學習其他經紀人員、店秘書或是店東分享的自我成長課程。

餐旅、零售適合轉職房仲　專家：較會應對顧客

本次房仲業大徵才適逢疫情，許多產業人才急於轉職，其中尤以受疫情影響最大的餐飲業、觀光業等最多。根據104人力銀行統計，近一年轉職進入不動產業的前十大產業中，除了不動產業佔16％為榜首之外，第二至四名分別為餐飲業、零售業以及運動及旅遊休閒服務業。

▲根據104人力銀行統計，近一年轉職進入不動產業的前十大產業中，不動產業佔16％為榜首。（表／NOWnews今日新聞製）
▲根據104人力銀行統計，近一年轉職進入不動產業的前十大產業中，不動產業佔16％為榜首。（表／NOWnews今日新聞製）
104資深副總暨人資長鍾文雄分析，包含信義、永慶以及台灣等房仲業者，都是104人力銀行重要的客戶，若觀察這些業者近期開出的職缺，事實上是與去年持平甚至適有略高，顯示出房仲業今年下半年徵才腳步確實並未停歇；此外，不少房仲業者近年來打出新人底薪5萬元等利多，確實有吸引到餐飲、觀光旅遊以及零售等受疫情影響最大的產業。

yes123求職網發言人楊宗斌也表示，受疫情影響，餐飲業、航空業近期成為房仲業主要招攬人才的來源，畢竟在這些產業服務的人員，多半是較能應對顧客的人才，某種程度上較適合房仲業者。

房仲業適逢疫情大開職缺，不過還是得擔心能否留住人才。楊宗斌強調，畢竟業務工作有不少業績壓力，要留住人才超過1年，除了保證高薪之外，還是要有其他因應措施，例如完整的職場訓練或是企業福利，才能讓業務工作做得比較長久。


關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
你喜歡看吃播嗎？

你喜歡看吃播嗎？

繼續作答
蘇揆9日表示，政府最近一波的紓困4.0已協助1105萬人次、發出1629億元現金紓困，算起來紓困人次達全國人口總數的47.02%；因此接下來推動經濟振興方案。請問你在這波本土疫情中:

蘇揆9日表示，政府最近一波的紓困4.0已協助1105萬人次、發出1629億元現金紓困，算起來紓困人次達全國人口總數的47.02%；因此接下來推動經濟振興方案。請問你在這波本土疫情中:

繼續作答
即時
推薦閱讀