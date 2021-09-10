房仲徵才／遇疫情轉個彎　培訓從「師徒制」走向全E化

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中信房屋行銷企劃部經理江龍名指出，從5月開始到7月份，大部分店家都因為疫情關係，只有少數人員在店內，其他都是使用遠距辦公，或是透過電話、視訊來與客戶聯絡，這樣的運作模式確實有短暫影響到部分業績，但到了7月份過後，交易量又陸續回升；至於面試部分，這段時間都是暫緩，如果真的有需要的話，也是以遠端視訊為主。
信義房屋人才招募組執行經理李宜蓁指出，在疫情期間，徵才上還是會考慮接觸問題，因此目前都採取視訊方式來面談，且用視訊方式，反而應徵者比較願意來參加，因為不用再額外負擔通勤時間，反而更加便利；對應徵者而言，在疫情期間面試房仲產業，他們也會擔心自己是否有接觸風險，事實上信義房屋現在不管是簽約、看屋都已經有線上化，避免與他人接觸所帶來的種種風險。
線上化趨勢不僅在徵才 房仲育才也依賴網路平台
房仲業以往都以「師徒制」來訓練人才，這次遭逢疫情，也得做出改變。江龍名表示，以往的師徒制或是其他人與人之間的活動，在疫情期間都暫緩，為了因應此情況，教育訓練模式也有所改變，他們透過線上教學平台，以即時直播方式，依照不同需求提供線上課程，而業務人員在家進行視訊上課的過程中，也能夠即時提問，讓老師透過視訊講解。
「E化是個趨勢。」江龍名強調，中信的線上教學平台於3、4年以前就有佈局，教學影片的數量目前已經累計很多，且仍持續在增加中；其他還有專修班，例如儲備幹部、店東等不同階段的研習等，針對不同專業，也有另請講師來教學，例如今年7月房地合一稅2.0上路了，他們就會找地政士來傳授法務相關課程，讓業務人員在吸收知識之外，也能隨時與他人互通資訊。
江龍名指出，房仲業務新人最重要的就是考照，因此系統除了規定新人基本職能訓練要滿90餘堂之外，也提供3萬多筆的國家考試模擬圖庫，讓業務人員除了自己看書之外，也能透過系統模擬考來增進自己實力。
李宜蓁表示，以往新人都需到總公司來上課，但在疫情期間他們都使用「信義E學院」；該平台會以直播方式提供課程，除了教授新人知識面的課程外，也有店東或店長的經驗分享、講師或教授的專業課程等。
李宜蓁說，由於新人在6個月後會由店長評估狀況，再研判是否續任，因此平台上也會提供公版教材，讓新人從做中學，並規定新人得修完約100小時的必修學分，之後再進行考核；另外，平台上也有上百堂的選修學分，提供其他專業經紀人的經驗分享，幫助房仲自我成長。
疫情改變傳統作業模式 房仲業務走向無紙本化
除了面試、培育都走線上模式之外，目前房仲業因應疫情，也逐漸轉為無紙本化。江龍名說，中信5年前就開始慢慢建置「王牌經紀人」系統，並把它視為中信業務人員「很好的武器」，現在業務員只要拿著手機或平板，就能進行銷售或是地圖開發，也能在上頭紀錄客戶的生日、紀念日等，業務同仁有了這些E化工具後，駕輕就熟後就能增加成交速度
另一方面，也有業者不單單只是將業務進行無紙化，而是將「工作遊戲化」。
「打遊戲不用別人教。」永慶房屋人資部塗振宏資深經理表示，從事業務工作最怕「不知道今天要幹什麼？」但是藉由「永慶大聯盟」這個平台，讓同仁化身虛擬世界的角色，而繁雜的工作環節就成為遊戲中的「任務」，只要按照步驟完成這些目標，就能獲得可以兌換實質獎勵的虛擬貨幣，在額外替同仁爭取福利之餘，也讓新人更願意自主學習。
住商機構企畫研究室資深經理徐佳馨指出，在疫情期間，面試與教育訓練都有些調整，多是改為線上作業，另在實際業務，現在也大多是線上看屋，聯繫客戶也大多使用社群軟體；在此情況下，過去要依賴人力的工作型態，逐漸不可行，也會督促著業務想盡辦法來增進影音與線上作業能力。