共機頻擾台！運8最常來、殲16最多架次

國防部公布自2021年9月9日止，共機累計進入我空域147天，440架次。本月已達37架次。統計共機擾台機種，以

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電子干擾莢艙能夠實施電子干擾，也能夠發射鷹擊-91反輻射飛彈，攻擊防空飛彈雷達。

殲7戰機主要仿自早期蘇聯設計生產的MiG-21而來。透過不斷仿製，1960年代開始生產，至2006年停產至少生產1500架，其中共軍海空軍使用約1000架，目前約剩200架服役於二線部隊。