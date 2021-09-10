共機頻擾台！運8最常來、殲16最多架次

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擾台噴射戰機中，包括殲16、殲10、Su-30MKK、殲7、殲轟7都曾出現過。今年擾台共機以殲16架次最多，累計破百架次。殲16為中國瀋陽飛機公司生產的第4代半多功能戰機，以殲11BS戰機發展而來，功能類似俄羅斯買給中國的Su-30MKK戰機，殲16量產超過200架。由於殲16的內部空間足夠，瀋飛推出具備電戰能力、功能類似美軍EA-18G的殲16D電戰機，掛載電子干擾莢艙能夠實施電子干擾，也能夠發射鷹擊-91反輻射飛彈，攻擊防空飛彈雷達。
殲7戰機主要仿自早期蘇聯設計生產的MiG-21而來。透過不斷仿製，1960年代開始生產，至2006年停產至少生產1500架，其中共軍海空軍使用約1000架，目前約剩200架服役於二線部隊。今年6月17日，共軍首度派遣殲7戰機擾台，當國防部公布消息時曾一度讓軍事迷驚呼原來共軍殲7還沒全部除役。
轟6也是常見擾台機種，國防部2017年更首度公布IDF經國號戰機在西南空域監控伴飛轟6的照片與影片。共軍轟6K轟炸機雖然不具備超音速飛行能力，面對現代化防空系統難以生存，但根據國防部《110年中共軍力報書》研判，轟6系列攜掛鷹擊100空對面飛彈，射程1500公里，打擊範圍可突破第二島鏈，有效遂行區域拒止與反制外軍介入作戰。若以威脅性來看，轟6不亞於殲16等超音速噴射戰機。