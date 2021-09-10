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共機頻擾台！運8最常來、殲16最多架次

▲共機擾台機種，以運8系列機最常來。（圖／空軍司令部提供）
▲共機擾台機種，以運8系列機最常來。（圖／空軍司令部提供）

記者呂炯昌／台北報導

2021-09-10 09:30:00｜2021-09-10 09:53:32

共機頻繁擾台，國防部公布自2021年9月9日止，共機累計進入我空域147天，440架次。本月已達37架次。統計共機擾台機種，以運8系列機最常來、殲16戰機則是最多架次。

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共機擾台可分為慢速機與噴射戰機。慢速機中以運8系列最常見，運8仿製自蘇聯An-12運輸機，功能類似美國C-130運輸機。中國陝西飛機公司自1981年開始生產運8運輸機，並發展出許多衍生型號，包括運8海上巡邏機、運8遠干機、運8技偵機、運8反潛機、空警500預警機、運9運輸機等。在侵入我西南空域機型中，以運8反潛機最常見。

擾台噴射戰機中，包括殲16、殲10、Su-30MKK、殲7、殲轟7都曾出現過。今年擾台共機以殲16架次最多，累計破百架次。殲16為中國瀋陽飛機公司生產的第4代半多功能戰機，以殲11BS戰機發展而來，功能類似俄羅斯買給中國的Su-30MKK戰機，殲16量產超過200架。由於殲16的內部空間足夠，瀋飛推出具備電戰能力、功能類似美軍EA-18G的殲16D電戰機，掛載電子干擾莢艙能夠實施電子干擾，也能夠發射鷹擊-91反輻射飛彈，攻擊防空飛彈雷達。

殲7戰機主要仿自早期蘇聯設計生產的MiG-21而來。透過不斷仿製，1960年代開始生產，至2006年停產至少生產1500架，其中共軍海空軍使用約1000架，目前約剩200架服役於二線部隊。今年6月17日，共軍首度派遣殲7戰機擾台，當國防部公布消息時曾一度讓軍事迷驚呼原來共軍殲7還沒全部除役。

轟6也是常見擾台機種，國防部2017年更首度公布IDF經國號戰機在西南空域監控伴飛轟6的照片與影片。共軍轟6K轟炸機雖然不具備超音速飛行能力，面對現代化防空系統難以生存，但根據國防部《110年中共軍力報書》研判，轟6系列攜掛鷹擊100空對面飛彈，射程1500公里，打擊範圍可突破第二島鏈，有效遂行區域拒止與反制外軍介入作戰。若以威脅性來看，轟6不亞於殲16等超音速噴射戰機。

▲解放軍轟6機(右)機飛經巴士海峽，國軍F-16(左)緊急起飛監控伴飛。近期共機、軍艦頻繁擾台，台灣軍隊多次出動。已耗費台幣41億元。
▲解放軍轟6機（右）飛經巴士海峽，國軍F-16（左）緊急起飛監控伴飛。（圖 ／國防部提供）


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