強颱「璨樹」路徑大修！氣象局估最快今天深夜發海警

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伍婉華說，璨樹目前處在太平洋高壓南緣大低壓帶東側，高壓強弱和低壓環流變化都會影響移動方向跟速度調整，目前預計會往偏西移動，不過，太平洋高壓預估在週五到週六會減弱，並且東退，所以璨樹颱風回來到高壓邊緣，然侯逐漸北轉。
伍婉華解釋，太平洋高壓減弱的快慢以及程度，會影響璨樹未來北轉的時機與角度，如果太平洋高壓較早減弱，或是減弱幅度大，颱風就有機會從「偏東邊」的角度北上，如果較晚減弱，或者減弱幅度小，則會往「偏西的方向」再北上。
伍婉華表示，根據下午2時資料預估，璨樹來到鵝鑾鼻東南方980公里海面上，周六會到巴士海峽，週日開始影響台灣，週末最接近。
伍婉華說，璨樹涵蓋範圍包括，台灣海峽、台灣本島與東部海面，如果是以「偏西」北上，花東地區、恆春半島、南部甚至是中部、澎湖、金門、馬祖地區都須留意。如果是以「偏東」北上，北部與東北部就需特別注意。
伍婉華預估，週六開始東半部、南部會下陣雨或雷雨，東南部與恆春半島會出現局部性大雨或豪雨，但是中部以北還是高溫炎熱的天氣型態，離島部分，馬祖還是有短暫降雨的機率，金門、澎湖天氣則屬於穩定。
伍婉華說，週日如果璨樹就在台灣上空，各地天氣都會相當不穩定，會下陣雨或是雷雨，也會下大雨或是局部性豪雨，甚至是更明顯的雨勢，端看颱風北上的方式。
至於是否發海警，伍婉華表示，預估今天深夜到明天清晨發布海警，發不發陸警還需觀察。